Finanztransaktionssteuer - Geregelter Markt darf nicht geschädigt werden

Aktienforum-Präsident Robert Ottel: Wir begrüßen den Wunsch der EU-Kommission und von EVP-Chefverhandler Mag. Karas, den außerbörslichen Handel verstärkt zu besteuern

Wien (OTS) - Die Finanztransaktionssteuer in den elf Mitgliedsstaaten, die sich für eine verstärkte Zusammenarbeit ausgesprochen haben, umfasst im neuen Entwurf der EU-Kommission nicht nur den regulierten Handel, sondern auch Finanztransaktionen von Kapitalanlagegesellschaften, alternativen Investoren wie etwas Hedge Fonds und Pensionsfonds. Das Aktienforum hat sich im Vorfeld gemeinsam mit der Wiener Börse oftmals für eine Besteuerung des außerbörslichen Handels stark gemacht.

Robert Ottel, Präsident des Aktienforum: "Durch eine Finanztransaktionssteuer darf der geregelte Handel an Börsen nicht geschädigt werden. Spekulative Transaktionen, die im Hintergrund und weniger transparent als auf unseren Börsen passieren, müssen gezielt besteuert werden." Das Aktienforum begrüßt dementsprechend den Richtungsschwenk auf Brüsseler Ebene, eben diese außerbörslichen Transaktionen von Aktien, Anleihen und Derivaten einer Besteuerung zu unterziehen.

Ottel warnt allerdings vor einer zu hastigen Einführung der Steuer: so müsse zum Beispiel sichergestellt sein, dass die verstärkte Zusammenarbeit so interpretiert wird, dass alle Mitgliedsstaaten dieser besteuernden Länder Steuersätze in gleicher Höhe einfordern. Offen sei ebenso die Frage, was passiert, wenn eine Finanztransaktion zwischen einem einhebenden Mitgliedsland und einem Mitgliedsland außerhalb der verstärkten Zusammenarbeit passiere. Denn das von der EU-Kommission vorgeschlagenes Prinzip des "purchase und sale" bedeutet, dass eine Steuer sowohl vom Käufer, als auch vom Verkäufer verlangt wird. Diese Frage solle geklärt werden, um den Lenkungseffekt wie gewünscht realisieren zu können.

