"Was gibt es Neues?"-Ratespaß mit Valentinstags-Flair

Danach: Kabarettprogramm von und mit Klaus Eckel

Wien (OTS) - Zum Valentinstag möchte Oliver Baier seine "Was gibt es Neues?"-Gäste auf besondere Weise verwöhnen und schenkt seinem Rateteam am Freitag, dem 15. Februar 2013, um 22.15 Uhr in ORF eins Herzen und Blumen. Es geht unter anderem um die Frage, warum sich ein Drogenbaron ausgerechnet Nilpferde zugelegt hat. "Not sucht Ausgang" heißt es danach um 23.00 Uhr, wenn Klaus Eckel, aktueller Preisträger des Österreichischen Kabarettpreises, mit seinem Soloprogramm für jede Menge gute Unterhaltung sorgt.

"Was gibt es Neues?" um 22.15 Uhr

Herzen und Blumen verteilt Oliver Baier diesmal, war doch gerade erst Valentinstag! Und so raten Michael Niavarani, Monica Weinzettl, Klaus Eberhartinger, Gerald Fleischhacker und Viktor Gernot, warum sich ein kolumbianischer Drogenbaron ausgerechnet Nilpferde zugelegt hat. Das Kabarettduo Flo & Wisch stellt schließlich die Promifrage nach der "Sängermulde".

"Klaus Eckel: Not sucht Ausgang" um 23.00 Uhr

Der Preisträger des Österreichischen Kleinkunstpreises, Klaus Eckel, liefert mit "Not sucht Ausgang" ein Pointenfeuerwerk ab, das seinesgleichen sucht. Ganz lapidar präsentiert er als frischgebackener Jungunternehmer Rezepte, wie man in der Wirtschaftskrise bestehen kann. Oder genau das Gegenteil. Von Gruppenseminaren bis Produktpräsentation läuft so ziemlich alles schief, was nur schieflaufen kann. Zum Schieflachen!

"Was gibt es Neues?" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

