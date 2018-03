Kärnten Wahlkampf: Anzeige wegen "Valentinskonzerten" ist skurril

Kickl: Wer zeigt SPÖ, ÖVP und Grüne an?

Wien (OTS) - "Der Kärnten-Wahlkampf treibt immer buntere Blüten", kommentierte am heutigen Valentinstag der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl die Anzeige der ÖVP gegen den freiheitlichen Landesrat Harald Dobernig, wegen der Einladung zu Konzerten. "Eigentlich müsste man die ÖVP wegen 'groben Unfugs' anzeigen", so Kickl.

Offenbar sei es den Kärntner Schwarzen entgangen, dass ihre Parteifreunde in Wien seit Jahrzehnten das sogenannte "Stadtfest" veranstalten, das dem wiener Steuerzahler rund eine halbe Million Euro pro Jahr koste. Ebenso ruhig sollte die SPÖ sein, denn ihre wiener Genossen verprassen gleich rund zwei Millionen Euro pro Jahr für ihr Donauinselfest, so Kickl. "Wenn eine Einladung zu einem Valentinstagskonzert Korruption sein soll, was ist dann das Donauinselfest oder das Stadtfest?", so Kickl, der die ÖVP aufforderte auch hier eine Sachverhaltsdarstellung an die Korruptionsstaatsanwaltschaft zu schicken.

"Vergessen darf man freilich auch nicht die Grünen, die seit sie in der Wiener Landesregierung werkeln, ebenfalls ein Fest auf Steuerzahlerkosten veranstalten dürfen", erinnerte Kickl an die Grüne "Wien Woche" die ebenfalls mit rund einer halben Million Steuergeld zu Buche schlage. "Auch hier sollte die ÖVP die Korruptionsstaatsanwaltschaft einschalten, wenn sie schon bei Valentinstagskonzerten zimperlich ist", so Kickl.

"Sollte die ÖVP-Anzeige tatsächlich zu einer Anklage führen, dann wird die FPÖ umgehend die SPÖ, ÖVP und die Grünen wegen ihrer Wiener Machenschaften anzeigen", so Kickl denn dann sei ja bereits ein Präjudiz vorhanden, auf dem sich aufbauen lasse. Ebenso müsse sich der tendenziös berichtende ORF einmal überlegen, warum er das mit Steuergeld finanzierte Donauinselfest abfeiere, während er bei Valentinstagskonzerten Korruption wittere, so Kickl.

