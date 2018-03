Austrian Boatshow - Boot Tulln

Die größte und vielfältigste Boots- und Wassersportfachmesse in Zentral- und Osteuropa von 28. Februar bis 3. März 2013

Tulln (OTS) - In wenigen Tagen ist es wieder soweit, von 28.

Februar bis 3. März findet die 42. Ausgabe der Austrian Boat Show -BOOT TULLN statt. 350 der wichtigsten Aussteller aus 13 Ländern unterstreichen die internationale Bedeutung der Boot Tulln, die sich über die Grenzen Österreichs hinaus als die größte und bedeutendste Messe für Boote, Yachten, Tauchen und Zubehör für den Zentral- und Osteuropäischen Raum entwickelt hat. Die Boot Tulln präsentiert den Besuchern sämtliche Facetten des Wassersports.

Motorbootzentrum der Austrian Boat Show - BOOT TULLN 2013 Motoryachten und Motorboote in allen Varianten - mit diversen Österreichpremieren!

Die größte Yacht der Messe - Adagio 51.5 by Offshore Boote Offshore Boote zeigt die größte Yacht auf der Messe Tulln - Die Adagio 51.5. mit einer Länge von 18 Metern und 25 Tonnen Gewicht wurde in Düsseldorf in der Superyachthalle erstmals ausgestellt und wird für die Austrian Boat Show über Rhein und Donau nach Tulln auf dem Wasserweg transportiert. Adagio ist nicht nur eine Marke, sondern verkörpert die Kunst des Bootfahrens! Von Bootsfahrern für Bootsfahrer gebaut, findet man alles, was an Bord notwendig ist! Räume voller Raffinesse und Komfort zum Leben mit höchster Funktionalität und hochwertige technische Ausstattung lassen in Sachen Lebensqualität und Sicherheit keine Wünsche offen.

Luft und Luxus - Beneteau Motoryachten - Amadeus Yachting Scheffauer

Die Gran Turismo 49 von Beneteau - mit knapp 16 Meter Länge und 12 Tonnen Gewicht zeigt Österreichs Importeur für Beneteau Motoryachten Amadeus Yachting eines der absoluten Highlights. An Bord geben Luxus und Großzügigkeit den Ton an. Das von zeitgemäßer Innenarchitektur geprägte Raumkonzept steht im Zeichen der Geselligkeit und des anspruchsvollen Komforts. Umgesetzt wird es durch Ausstattungsdetails und Raumlösungen, die sich durchaus mit denen im Eigenheim an Land messen können. Ein weiteres hochinteressantes Schiff auf Österreichs Wassersportfachmesse ist der Beneteau Fisher Trawler 34. Der abenteuerlustige Swift Trawler vereint die Welt der Meere und die Kunst des Reisens in sich. Abenteuerlust und Raumangebot sind beim Swift Trawler so grenzenlos wie die Horizonte, die er zu erkunden verspricht.

Bavaria Motoryachten - 2 Modelle aus dem aktuellen Portfolio!

Im Bereich der Motoryachten reihte sich ein Highlight neben das andere: Motorland Mannheim - zeigt 2 Modelle aus dem aktuellen Portfolio der weltgrößten Serienwerft Bavaria Yachtbau: Bavaria 39 und Bavaria 29 Sport. Mit dem neuen Design ist es Bavaria Yachtbau gelungen, gefällige und durchdachte Schiffe auf den Markt zu bringen. Vor allem die unterschiedlichen Hölzer und Bezugsmaterialen sprechen eine breite Käuferschicht an. Zahlreiche Motorvarianten lassen darauf schließen, dass es sich bei Bavaria Motorbooten um sehr attraktive Boote handelt, die interessierte Käufer definitiv in deren Investitionsentscheidungen miteinbeziehen müssen.

Poker Run Boats - Formula Motorboote - erstmals in Österreich

Formula Motorboote sind weltweit berühmt für ihr wunderschönes Styling, fortschrittliche Technik und aufregenden Fahrleistungen. Mit einer etablierten Philosophie über kompromisslose Qualität in allen Details ist FORMULA heutzutage weltbekannt als DAS QUALITÄTS -PREMIUM-BOOT.

Edle Runabouts - Frauschers 1017 GT - "Der absolute Eyecatcher"

Fixer Bestandteil der Austrian Boat Show - BOOT TULLN sind die edlen Runabouts. Die Bootswerft Frauscher reist mit 4 Modellen an die Donau - an der Spitze das Flaggschiff des österreichischen Bootsbauers - die Frauscher 1017 GT - ein Gentlemens Racer der Extraklasse. Mit der Valencia 560, der Alassio 650 und der 750 St. Topez werden 3 weitere Elektrobootmodelle im Frauscher typischen "retro-style" vorgestellt. Mit Elektromotor ist auch die Laguna 760 von Boote Marian ausgestattet. Das Topmodell von Boote Marian wird mit "sage und schreibe" 100 bzw. 136 PS angetrieben und ermöglicht damit volle Gleitfahrt. Auch die Magic 640, Capriole 700 und Delta 600 werden am Messestand von Boote Marian ausgestellt. Die Runa 8 und die Commuter 22 feiern Österreichpremiere und gehören zu den interessantesten Neuerscheinungen auf der Boot Tulln.

Wasserschiboote mit Elektroantrieb!

Dass sich Elektroantriebe bei Booten Jahr für Jahr weiterentwickeln zeigt Rene Mureny auf seinem Messestand. Das Mastercraft X1 Zero ist ein ausgewiesenes Wasserschiboot mit Elektromotor, dass bei Höchstgeschwindigkeit Wasserskispaß ermöglicht. Auch Ortner Boote zeigt, dass auch mit Elektromotoren Wasserschifahren möglich ist. Die Classic 640 wird in der wassersporttauglichen Ausführung auf der Boot Tulln zu sehen sein.

Alles in allem zeigt sich das breitgefächerte Angebot an Motorbooten bei der BOOT TULLN größer als je zuvor: Das zeigt die Präsenz folgender Marken: Aga Marine, Allroundmarin, Arimar, Bavaria Yachten, Bayliner, Beneteau, Boesch, Boote Marian, Bombard, Buster, Campion, Chaparral, Elan Motorboote, Four Winns, Formula, Frauscher, Galeon, Italmar, Jeanneau, Larson, Lodestar, Ortner Boote, Quicksilver, Regal, Sea Ray, Selva, Sessa, Stickl Yachts, Stingray, Terhi, Valiant, Zar Formenti, Zodiac und viele mehr.

Verpassen Sie nicht "DAS" nautische Highlight

Austrian Boat Show - BOOT TULLN



Die größte und vielfältigste Boots- und Wassersportfachmesse

in Zentral- und Osteuropa



Datum: 28.2. - 3.3.2013, jeweils 10:00 - 18:00 Uhr



Ort:

Messe Tulln

Messegelände , 3430 Tulln an der Donau



Url: www.messe-tulln.at



Rückfragen & Kontakt:

MESSE TULLN GmbH

Barbara Nehyba, MSc

Leitung Kommunikation

Tel.: 02272/624030

barbara.nehyba @ messetulln.at

www.messe-tulln.at