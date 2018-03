AVISO: Mitterlehner präsentiert Ansiedlungs-Bilanz und neue Standort-Studie

PK am Montag, 18. Februar, mit Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner und ABA-Geschäftsführer René Siegl - Standort Österreich im internationalen Vergleich

Wien (OTS/BMWFJ) - Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner präsentiert am Montag, 18. Februar, die aktuelle Jahresbilanz der Betriebsansiedlungsagentur des Bundes "ABA-Invest in Austria" und eine internationale Top-Manager-Befragung zur "Zukunft des Wirtschaftsstandortes Europa", in der auch Österreich ausführlich bewertet wird. Die zentralen Ergebnisse und neuen Trends wird Mitterlehner in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ABA-Geschäftsführer René Siegl vorstellen.

Alle Medienvertreter/innen sind herzlich eingeladen. Es bestehen Film- und Fotomöglichkeiten.

Datum: 18.2.2013, um 10:00 Uhr Ort: Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend 5.Stock, Pressezentrum Stubenring 1, 1010 Wien

