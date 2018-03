ORF SPORT + mit Live-Übertragungen von der WM-Pressekonferenz nach dem Herren-Riesenslalom und der Biathlon-WM

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 15. Februar 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Pressekonferenz nach dem Riesenslalom der Herren bei der WM in Schladming um 15.15 Uhr und von der Damen-Staffel bei der Biathlon-WM in Nove Mesto um 17.10 Uhr, ein Ausblick auf die tipp3-Bundesliga-Frühjahrssaison um 14.30 Uhr, die Höhepunkte von der tipp3-Bundesliga-Pressekonferenz um 16.15 Uhr, vom "Race Across Australia" um 18.40 Uhr, vom Sporthilfe-Charity-Race bei der Ski-WM in Schladming um 20.35 Uhr und vom WM-Riesenslalom der Damen um 20.50 Uhr, die Dokumentation "Hansi unser" - zum 60. Geburtstag von Hans Krankl um 20.15 Uhr sowie "Funsport" mit Snowboard, Freeskiing und vielem mehr um 14.15 Uhr.

ORF SPORT + überträgt die Pressekonferenz mit den Medaillengewinnern des WM-Riesenslaloms live aus Schladming. Kommentator ist Andreas Felber.

Als Führende im Weltcup kommt die Damen-Staffel von Norwegen zur Biathlon-WM nach Nove Mesto. Die Norwegerinnen nehmen die Spitzenposition vor Russland und Deutschland ein. Zuletzt waren in Antholz die deutschen Damen erfolgreich. Mit starken Leistungen erreichte die Mannschaft mit zehn Nachladern und einer Zeit von 1:13:02,1 Stunden einen großartigen Sieg. Die zweitplatzierte russische Mannschaft benötigte neun Nachlader und kam mit einem Rückstand von 17,4 Sekunden ins Ziel, gefolgt vom Quartett aus Frankreich, das nur vier Nachlader benötigt hatte und 40,9 Sekunden nach den Deutschen ins Ziel kam. Kommentator ist Dietmar Wolff, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Günther Beck.

Gerhard Lackner zeigt in der Dokumentation "Hansi unser" zum 60. Geburtstag von Hans Krankl neben einem aktuellen Interview mit dem Goleador seine erfolgreiche Karriere als Fußballer - Stichworte:

Rapid, Cordoba, Barcelona - und seine weniger von Erfolg gekrönten Trainerstationen.

