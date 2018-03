Bis zu 804.000 Zuschauer/innen sahen "Die Auslöschung"

ORF/SWR-Drama mit Klaus Maria Brandauer und Martina Gedeck

Wien (OTS) - Auf eine harte Probe wurde die Beziehung zwischen Klaus Maria Brandauer und Martina Gedeck in der ORF-Premiere von "Die Auslöschung" am Mittwoch, dem 13. Februar 2013, gestellt. Bis zu 804.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ließen sich Nikolaus Leytners ORF/SWR-Fernsehfilm über eine Liebesbeziehung, die durch die Diagnose Alzheimer komplett auf den Kopf gestellt wird, nicht entgehen. Durchschnittlich waren 767.000 Seherinnen und Seher (26 Prozent Marktanteil) dabei.

Bereits am Mittwoch, dem 27. Februar, steht um 20.15 Uhr in ORF 2 die nächste ORF-Premiere auf dem Programm. In Wolfgang Murnbergers "Alles Schwindel" kommt es zwischen Ursula Strauss und Benno Fürmann zu Verwechslungen mit Folgen. Ebenfalls beteiligt an dem Durcheinander sind Udo Samel und Bibiana Zeller.

"Die Auslöschung" ist am Samstag, dem 16. Februar, um 9.55 Uhr in ORF 2 erneut zu sehen und ab heute sieben Tage als Video-on-Demand in der ORF-TVthek (tvthek.ORF.at) abrufbar.

Der Film ist eine Produktion der Mona Film in Zusammenarbeit mit dem ORF und dem SWR für das Erste, unterstützt durch den Fernsehfonds Austria und die Fernsehfilmförderung des Filmfonds Wien.

