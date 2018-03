RfW-BO Amann: "Wettern" gegen hohe Steuern - WB-Chef Leitl betreibt "politische Kindesweglegung"!

"Etliche Belastungen für bzw. Kürzungen bei Unternehmen stammen direkt aus der "WB-Schmiede" in der Regierung und wurden von den WB-Mitgliedern im Nationalrat mitgetragen."

Wien (OTS) - "Wenn Wirtschaftsbund-Chef Christoph Leitl gegen hohe Steuern "wettert", ist das "politische Kindesweglegung": Seine Parteifreunde und seine Wirtschaftsbund-Mitglieder haben Schlüsselpositionen in Regierung und im Nationalrat inne. Etliche Belastungen für bzw. Kürzungen bei den Unternehmen stammen direkt aus der "WB-Schmiede" in der Regierung und wurden von den WB-Mitgliedern im Nationalrat mitgetragen", kritisiert RfW-Bundesobmann Fritz Amann in Zusammenhang mit der Aschermittwochsrede Leitls.

Allein das aktuelle "Schröpfpaket" belaste die Betriebe mit zusätzlichen Lohnkosten von über zwei Milliarden Euro. "Die dafür verantwortliche Finanzministerin Fekter ist WB-Mitglied, ebenso wie Wirtschaftsminister Mitterlehner, dem die Unternehmen unter anderem eine massive Kürzung bei der Lehrlingsförderung "verdanken" und der mit dem wirtschaftsfeindlichen Energieeffizienz-Gesetz gerade dabei ist, einen weiteren "unfreundlichen Akt" gegenüber den Betrieben zu setzen", so Amann. Zudem sei ÖVP-Klubobmann Kopf WB-Mitglied, sein Stellvertreter sei WB-Generalsekretär Haubner. Weitere 15 WB-Mitglieder seien ÖVP-Nationalräte, die Stimmen der WB-Mitglieder im Nationalrat hätten daher gereicht, um "Besteuerungsorgien" wie das letzte "Schröpfpaket" zu verhindern. "Stattdessen haben sie "brav" die Hand gehoben und jede wirtschaftsfeindliche Maßnahme durchgewunken", erinnert Amann.

Leitls politische Heimat, die ÖVP, trage in der Regierung jeden wirtschaftspolitischen Unfug mit, wenn sie ihn in Gestalt der ÖVP-/WB-Minister nicht gar selbst "aushecke". Von einer "Gegenwehr" des Wirtschaftsbundes sei bisher weit und breit nichts zu sehen gewesen. "Die Ankündigung Leitls, sich gegen weitere Steuern wehren zu wollen, fällt vor dem Hintergrund der bisherigen Erfahrungen daher leider in die Kategorie "Sonntagsreden". Dass den Worten auch Taten folgen könnten, darf bezweifelt werden" ,so Amann.

