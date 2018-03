Fekter: "Finanztransaktionssteuer ist großer Verhandlungserfolg für Österreich"

"Unsere Beharrlichkeit hat sich ausgezahlt"

Wien (OTS) - "Österreich hat sich von Beginn an für die Einführung der Finanztransaktionssteuer eingesetzt. Mit dem Vorschlag der Kommission sind wir unserem Ziel einen weiteren wichtigen Schritt näher gekommen", betonte Finanzministerin Dr. Maria Fekter. Die Europäische Kommission legt heute den Richtlinienvorschlag für eine Finanztransaktionssteuer in jenen elf Ländern, die sich bereits auf verstärkte Zusammenarbeit auf diesen Gebiet geeinigt haben vor. Neben Österreich haben sich auch Belgien, Deutschland, Estland, Griechenland, Frankreich, Italien, Portugal, Slowenien, die Slowakei und Spanien dafür ausgesprochen, auf Ebene der sogenannten verstärkten Zusammenarbeit die Finanztransaktionssteuer einzuführen.

"Der Vorschlag, der jetzt am Tisch liegt, entspricht absolut den österreichischen Vorstellungen und wurde zudem um das so genannte Emissionsprinzips ergänzt. Das bedeutet, dass auch Transaktionen mit Wertpapieren, die in einem teilnehmenden Mitgliedsstaat emittiert wurden, der Finanztransaktionssteuer unterliegen. So werden Umgehungen der Abgabe weitgehend verhindern werden", erklärte Fekter. Darüber hinaus lobte die Finanzministerin die breite Bemessungsgrundlage, die sowohl börsliche als auch außerbörsliche Transaktionen einschließe.

Die Steuer soll ab Jänner 2014 gelten. Geschäfte mit Aktien und Anleihen sollen mit 0,1 Prozent besteuert werden, solche mit Derivatprodukten mit 0,01 Prozent. "Wir rechnen für Österreich mit einem Aufkommen von mindestens 500 Millionen Euro pro Jahr", zeigte sich Finanzministerin Fekter erfreut.

Die elf Finanzminister der teilnehmenden Mitgliedsstaaten müssen sich nun im ECOFIN einstimmig über den Vorschlag einigen, damit mit der tatsächlichen Umsetzung begonnen werden kann.

"Unsere österreichische Beharrlichkeit hat sich ausgezahlt - es hat sich gelohnt, für die Finanztransaktionssteuer zu kämpfen", freute sich die Finanzministerin abschließend.

