ORF III mit Dorfer und Niavarani in "Wanted" und "Passion eines Politikers" zum 85. Geburtstag von Bibiana Zeller

Am 15. Februar im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Der bevorstehende 85. Geburtstag von Burgschauspielerin Bibiana Zeller geht auch am ORF-III-Programm nicht unbemerkt vorüber. Im Rahmen der "Österreichischer Film"-Leiste und der "Theater- und Fernsehlegenden" ehrt ORF III am Freitag, dem 15. Februar 2013, die Leistungen der Mimin, die u. a. mit einer Romy in der Kategorie "Beliebteste Schauspielerin" geehrt wurde.

Mit Harald Sicheritz' Meisterwerk "Wanted" präsentiert ORF III Kultur und Information Bibiana Zeller um 20.15 Uhr an der Seite von Alfred Dorfer, Michael Niavarani und Roland Düringer. Aus welchem Grund zieht sich ein Unfallchirurg (Alfred Dorfer) freiwillig in eine geschlossene Anstalt zurück? Um getrost in seine Western-Fantasiewelt flüchten zu können. Selbst der Pfarrer (Michael Niavarani), der ihm eigentlich die Realität wieder schmackhaft machen wollte, erkennt den Zauber dieser Traumwelt. Bibiana Zeller gibt in "Wanted" die Mutter des Protagonisten, die sich verzweifelt bemüht, ihren Sohn in die Realität zurückzuholen.

In der Museumssendung "Aus dem Rahmen" besucht Karl Hohenlohe um 21.45 Uhr das Naturhistorische Museum in Wien, für dessen Gestaltung insbesondere Stilelemente der Renaissance herangezogen wurden. Zu den Höhepunkten seiner Museumsexpedition zählen u. a. riesige Saurierskelette sowie die 25.000 Jahre alte Venus von Willendorf.

"Theater und Fernsehlegenden" zeigen Bibiana Zeller um 22.20 Uhr als Gattin eines in einen tödlichen Autounfall verwickelten Nationalrats, der um sein Ansehen fürchtet. In "Passion eines Politikers" brillieren Helmut Qualtinger und Bibiana Zeller unter der Regie von Otto Anton Eder.

