Kopf: Alterswohlfahrt ist Herausforderung für konkrete Modelle und praktische Umsetzung

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Immer mehr Menschen werden in Österreich besachwaltet. Und immer mehr Besachwaltete oder ihre Angehörigen sehen Probleme im aktuellen System. Das war für uns der Anlass, eine Klubenquete zum Thema Alterswohlfahrt abzuhalten, um mit Expertinnen und Experten die aktuelle Situation und mögliche Lösungsansätze zu diskutieren. Das sagte ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf heute, Donnerstag, zu Beginn der ÖVP-Klubenquete "Alterswohlfahrt - ein neuer Weg".

Schon 2010 habe Volksanwältin Dr. Gertrude Brinek zu diesem Thema eine Enquete veranstaltet, begrüßte Kopf die Volksanwältin, die im Rahmen der heutigen Enquete zum Thema referieren wird. "Offenbar braucht es beides: eine reformierte Sachwalterschaft, die vom vorherrschenden Alles-oder-Nichts-Prinzip abgeht", so Kopf, "und geeignete Unterstützungsstrukturen in der Zivilgesellschaft. Wir stellen uns diesen Herausforderungen und gehen den nächsten Schritt zu konkreten Modellen und zur praktischen Umsetzung."

Kopf weiter: "Tatsache ist, dass die Anzahl der älteren Menschen und Hochbetagten ebenso zunimmt wie die individuelle Lebenserwartung. Wir haben heute viel mehr Jahre im Leben als früher. Im Durchschnitt steigt die Lebenserwartung je nach Berechnungsmethode um ein bis zwei Monate pro Jahr. Da steckt eine enorme Leistung der ganzen Gesellschaft dahinter: des Gesundheitssystems, der gesicherten Ernährung, der intakten Umwelt, das Zurückdrängen von Armut und der verschiedenen alltäglichen Gefährdungen."

Etwas langsamer steige im Durchschnitt die Anzahl der Jahre mit überwiegend guter Gesundheit, also ohne gravierende gesundheitliche, körperliche oder geistige Einschränkungen. "Daher müssen wir uns alle in diesem Bereich noch mehr anstrengen: beim individuellen Lebensstil von der gesunden Ernährung bis zur körperlichen Bewegung und beim Aufbau von entsprechenden Unterstützungsstrukturen , damit jedem / jeder Einzelnen die Chance auf ein weitgehend selbstbestimmtes und selbstständiges Leben erhalten bleibt, gut integriert in das familiäre, soziale und gesellschaftliche Umfeld", betonte Kopf.

Besonders schwierig sei die Situation für die Angehörigen, die oft hohe Belastungen tragen - zeitlich, finanziell, psychosozial - und mit der Situation oft auch überfordert sind. "Wenn wir also ein Modell der Alterswohlfahrt entwerfen und umsetzen, so ist das auch eine wichtige Unterstützung für die Angehörigen, die Situationen einer nötigen Sachwalterschaft - neben einem erfüllten Berufsleben und anderen familiären Aufgaben - oft als besonders belastend empfinden."

Justizministerin Beatrix Karl möchte das Sachwalterschaftsrecht reformieren, begrüßte Kopf in seiner Eröffnung die Ministerin, die ihre Vorstellungen im Rahmen der Enquete ausführen wird. ÖVP-Behindertensprecher, Franz-Joseph Huainigg habe gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen ein Modell der unterstützten Entscheidungsfindung entworfen, das auch heute diskutiert werden soll.

"Diese Enquete soll der erste Schritt zu einem konkreten umsetzbaren und finanzierbaren integrierten Modell der Alterswohlfahrt sein. Wir werden die Alterswohlfahrt weiter entwickeln und Lösungen vorlegen. Und wir werden vom zuständigen Sozialminister auch einfordern, die entsprechenden Punkte in seiner längst überfälligen Pflege-Strukturreform umzusetzen", kündigte Kopf an und bedankte sich bei ÖVP-Seniorensprecherin Abg. Mag. Gertrude Aubauer für die Initiative zur heutigen Veranstaltung.

