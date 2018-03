EANS-Stimmrechte: Syzygy AG / Korrektur der Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung vom 15. Feb. 2012, 15:16 Uhr

Am 11. Februar 2013 wurde der SYZYGY AG Folgendes mitgeteilt:

1. Der Stimmrechtsanteil der WPP Luxembourg Germany Holdings 3 Sarl, Luxemburg, Luxemburg, an der Syzygy AG hat am 6. Januar 2011 die Schwellen von 3% und 5% überschritten und beträgt zu diesem Tag 6,46% (entspricht 829.343 Stimmrechte). Der WPP Luxembourg Germany Holdings 3 Sarl werden davon 6,46% (entspricht 829.343 Stimmrechte) gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zugerechnet. Die der WPP Luxembourg Germany Holdings 3 Sarl zugerechneten Stimmrechte werden dabei über folgende von ihr kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil jeweils 3 Prozent oder mehr beträgt, gehalten:

- NFO Holding (Luxembourg) S.a.r.l.

- NFO (Luxembourg) SARL

- WPP Luxembourg Germany Holdings S.à.r.l

- WPP Deutschland Verwaltungs GmbH

- WPP Deutschland Holding GmbH & Co. KG

- WPP Marketing Communications Germany BV

- DBSK Activate GmbH (vormals: DSB&K Werbeagentur GmbH)

2. Der Stimmrechtsanteil der NFO Holding (Luxembourg) S.a.r.l., Luxemburg, Luxemburg, an der Syzygy AG hat am 6. Januar 2011 die Schwellen von 3% und 5% überschritten und beträgt zu diesem Tag 6,46% (entspricht 829.343 Stimmrechte). Der NFO Holding (Luxembourg) S.a.r.l. werden davon 6,46% (entspricht 829.343 Stimmrechte) gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zugerechnet.

Die der NFO Holding (Luxembourg) S.a.r.l. zugerechneten Stimmrechte werden dabei über folgende von ihr kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil jeweils 3 Prozent oder mehr beträgt, gehalten:

- NFO (Luxembourg) SARL

- WPP Luxembourg Germany Holdings S.à.r.l

- WPP Deutschland Verwaltungs GmbH

- WPP Deutschland Holding GmbH & Co. KG

- WPP Marketing Communications Germany BV

- DBSK Activate GmbH (vormals: DSB&K Werbeagentur GmbH)

3. Der Stimmrechtsanteil der NFO (Luxembourg) SARL, Luxemburg, Luxemburg, an der Syzygy AG hat am 6. Januar 2011 die Schwellen von 3% und 5% überschritten und beträgt zu diesem Tag 6,46% (entspricht 829.343 Stimmrechte). Der NFO (Luxembourg) SARL werden davon 6,46% (entspricht 829.343 Stimmrechte) gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zugerechnet.

Die der NFO (Luxembourg) SARL zugerechneten Stimmrechte werden dabei über folgende von ihr kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil jeweils 3 Prozent oder mehr beträgt, gehalten:

- WPP Luxembourg Germany Holdings S.à.r.l

- WPP Deutschland Verwaltungs GmbH

- WPP Deutschland Holding GmbH & Co. KG

- WPP Marketing Communications Germany BV

- DBSK Activate GmbH (vormals: DSB&K Werbeagentur GmbH)

4. Der Stimmrechtsanteil der WPP Luxembourg Germany Holdings S.à.r.l, Luxembourg, Luxemburg, Luxemburg, an der Syzygy AG hat am 6. Januar 2011 die Schwellen von 3% und 5% überschritten und beträgt zu diesem Tag 6,46% (entspricht 829.343 Stimmrechte). Der WPP Luxembourg Germany Holdings S.à.r.l werden davon 6,46% (entspricht 829.343 Stimmrechte) gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zugerechnet.

Die der WPP Luxembourg Germany Holdings S.à.r.l zugerechneten Stimmrechte werden dabei über folgende von ihr kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil jeweils 3 Prozent oder mehr beträgt, gehalten:

- WPP Deutschland Verwaltungs GmbH

- WPP Deutschland Holding GmbH & Co. KG

- WPP Marketing Communications Germany BV

- DBSK Activate GmbH (vormals: DSB&K Werbeagentur GmbH)

