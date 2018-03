FA-Rösch: "Tumpel-Magazin" glänzt wieder einmal mit einseitig gefärbter Hofberichterstattung!

"AK FÜR SIE" muss endlich auch Positionen anderer Fraktionen in der Wiener AK berücksichtigen!

Wien (OTS/fpd) - Immer wieder forderten die Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA) in der Wiener Arbeiterkammer, dass die Mitgliederzeitschrift "AK FÜR SIE" nicht ausschließlich als "Sprachrohr des Herrn Tumpel" verkommen darf, sondern auch alle anderen Fraktionen mit ihren Forderungen redaktionell berücksichtigen sollte. Diesbezügliche FA-Anträge wurden allesamt von der roten Mehrheitsfraktion FSG abgelehnt. "Und die aktuelle Februar-Ausgabe glänzt einmal mehr mit einseitig gefärbter Berichterstattung", kritisiert FA-Bundesobmann LAbg. Bernhard Rösch.

So gibt es einen ganzseitigen Beitrag über die geplante EU-Richtlinie in Sachen Privatisierung der Wasserversorgung, welche von AK-Präsident Herbert Tumpel abgelehnt wird. "Mit keinem Wort wird jedoch erwähnt, dass die FA als erste Fraktion in der Wiener AK die Problematik aufgegriffen haben, lange bevor überhaupt die Privatisierungspläne der EU medial breit thematisiert wurden", so Rösch. "Und so eindeutig war damals die Linie bei der FSG keineswegs", erinnert Rösch. In der 158. Vollversammlung der Wiener AK hat es für den FA-Antrag gegen die Wasserprivatisierung keine Zustimmung gegeben. "Erst Anfang dieser Woche wurde unser Antrag angenommen, nachdem in einigen Passagen lediglich das Wort 'Wasser' durch 'Wasserversorgung' ersetzt wurde", stellt der FA-Fraktionsobmann klar. Medial brüste sich Tumpel jedoch mit Federn der FA.

Geradezu ein Hohn ist für Rösch außerdem die doppelseitige Berichterstattung über das Erlernen der deutschen Sprache bereits im Kindergarten. "Laufend brachen wir für das Erlernen der deutschen Sprache eine Lanze, sei es mit der Förderung von Deutsch in den Schulen oder am Arbeitsplatz. Unsere Anträge wurden allesamt von der FSG und anderen Fraktionen abgelehnt. Und jetzt auf einmal kann es den AK-Experten in Sachen Deutschlernen nicht früh genug gehen", kritisiert Rösch diese doppelbödige Ansicht der AK. Zuletzt habe sich Tumpel sogar auf die Seite der Migranten gestellt, in dem er sich für Mehrsprachigkeit als auch eine "Türkisch-Matura" stark gemacht habe. "Wasser predigen und Rotwein trinken, lautet das Motto des abtretenden Genossen", meint Rösch über Tumpel.

"Selbst beim Thema 'Cold Calling', beim Telefonbetrug werden FA-Standpunkte nicht einmal ignoriert. Hofberichterstattung im 'Tumpel-Magazin' zieht sich wie ein roter Faden über alle Seiten. Die AK-Mitglieder sollen nicht immer für dumm verkauft werden. Sie haben allein aufgrund ihrer zahlenden AK-Beiträge ein Recht über die Arbeit jener Fraktionen informiert zu werden, die sie auch gewählt haben. In anderen Bundesländern ist eine ausgewogene Berichterstattung eine Selbstverständlichkeit. In Wien allerdings fürchtet sie Tumpel, wie der Teufel das Weihwasser", bedauert Rösch. (Schluss) hn

