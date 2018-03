Papst beklagt in letzter Predigt Zerrissenheit der Kirche

Aschermittwochsgottesdienst im Petersdom: Rivalitäten überwinden

Vatikanstadt, 14.02.13 (KAP) Benedikt XVI. hat in seiner letzten Predigt als Papst die Zerrissenheit der Kirche beklagt. Das Antlitz der Kirche werde mitunter durch "Schläge gegen die Einheit der Kirche und durch Spaltungen des Leibes der Kirche entstellt", sagte er am Mittwochabend beim Aschermittwochsgottesdienst im Petersdom. Es war die letzte Messe, die Benedikt XVI. öffentlich als Papst im Petersdom feierte, bevor er am 28. Februar von seinem Amt zurücktritt. Mehr als zehntausend Gläubige nahmen daran teil.

Die Fastenzeit sei eine Zeit der Umkehr zu Gott, eine Zeit für Gebet, Fasten und Almosengeben, führte der Papst in seiner Predigt aus. Diese Umkehr und Reue betreffe den Einzelnen, aber auch die Gemeinschaft der Kirche. Die Gläubigen sollten die Fastenzeit in einer intensiveren kirchlichen Gemeinschaft leben und Individualismen und Rivalitäten überwinden, forderte er. Dies sei ein demütiges und kostbares Signal gegenüber denen, die dem Glauben fernstehen oder gleichgültig gegenüberstehen. Auch heute seien viele Menschen bereit, angesichts von Skandalen und Ungerechtigkeiten zu protestieren, die andere begangen hätten. Nur wenige aber schienen bereit, selbst zu bereuen und umzukehren.

Die Rückkehr zu Gott führe schließlich über das Kreuz von Golgotha, über den Tod Christi über seine Selbsthingabe und über seine Nachfolge, so der Papst weiter. Jeden Tag müsse man sich neu bemühen, den Egoismus und die Selbstverschlossenheit zu überwinden und Gott Raum zu geben, der das Herz öffne und umforme.

