EU-Richtlinie gefährdet Industrieofenbau

16 österreichische Betriebe mit insgesamt 2.300 Mitarbeitern betroffen

Wien (OTS) - Eine Richtlinie der EU-Kommission wird den europäischen Industrieofenbauern das Leben schwer machen. Demnach soll der CO2-Ausstoß ihrer Produkte reduziert werden.

"Dieser Gedanke ist nicht neu", erklärt Harald Rankl, zuständiger Experte für den Industrieofenbau im Fachverband Maschinen & Metallwaren Industrie (FMMI). Die EU habe diese Reduktion für Haushaltsgeräte (wie Waschmaschinen und Leuchtmittel), aber auch Pumpen und Ventilatoren bereits in Gang gesetzt; allerdings sei ein derartiges Vorhaben auf den Industrieofenbau nicht umlegbar. Rankl:

"Bei uns geht es nicht um Massenware wie Waschmaschinen, sondern um Einzelanfertigungen." Daher sei die Umsetzung einer generellen Richtlinie (Energy related Products - ErP 2009/125/EU) wie dieser hier "nur mit einem technisch kaum machbaren und fast nicht finanzierbarem Aufwand" möglich.

In Österreich wären von einer derartigen Richtlinie 16 Betriebe mit insgesamt 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unmittelbar betroffen. 90 Prozent des heimischen Umsatzes (also rund 360 Mio. Euro) gehen in den Export. Die dort produzierten Öfen dienen beispielsweise zur Bearbeitung von Metall, Glas oder Keramik, die letztlich hergestellten Produkte reichen von der Antriebswelle in Auto, Flugzeug oder Fahrrad, über die Bleche für Waschmaschinen, den Porzellanteller, das Trink- und Fensterglas, aber auch den Vibrationsalarm im Handy oder das Zahnrad in einer Uhr.

Probleme würde eine derartige CO2-Richtlinie klarerweise nicht nur den österreichischen Herstellern bereiten. "Alle EU-Länder wären von den Auswirkungen betroffen", betont Dr. Franz Beneke, Geschäftsführer der Forschungsgemeinschaft Industrieofenbau und CECOF-Experte. "In Europa ist der Industrieofenbau der achtgrößte Energieverbraucher, rund 30 Prozent aller industriell genutzten Energie wird in Industrieöfen verbraucht. Der Mehraufwand aufgrund dieser Richtlinie würde die Preise der Öfen derart in die Höhe treiben, dass Anschaffung und Betrieb in Europa kaum mehr rentabel wären", so die beiden Experten übereinstimmend. Der FMMI sieht dieses Vorhaben der EU als einen neuerlichen Angriff auf den Produktionsstandort Österreich und Europa.

"Seit langer Zeit bemüht man sich um eine effiziente Reduktion des Energieeinsatzes, der aber nicht zu einer Schwächung des Standortes führen darf", so Rankl. Dabei ist gerade die Reduzierung des Energieverbrauchs von Industrieöfen ein Ziel, das von der Branche nicht erst seit Kurzem, sondern schon seit Jahrzehnten mit großem Erfolgen umgesetzt wird.

Der FMMI fordert daher von der EU-Kommission, dass diese zu konstruktiven Gesprächen mit der betroffenen Branche nicht nur bereit ist, sondern die Anregungen der Fachexperten auch berücksichtigt. Rankl abschließend: "Wir haben mehrfach durch unsere Mitarbeit auf Expertenebene bei der zuletzt erfolgten Berichtserstellung Verbesserungen aufgezeigt, leider haben unsere Hinweise sich nicht in den Berichten der Kommission wieder gefunden."

An der jüngsten Vollversammlung des europäischen Dachverbandes CECOF im vergangenen Herbst in Wien stellte dieses Thema den Schwerpunkt dar. Darüber hinaus wurde an der Vollversammlung der Belgier Rene Branders zum neuen CECOF-Präsidenten gewählt.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Harald Rankl

Fachverband

MASCHINEN & METALLWAREN Industrie

Wiedner Hauptstraße 63, A-1045 Wien

Telefon +43 (0)5 90 900-3479

Fax +43 (0)1 505 10 20

E-Mail rankl @ fmmi.at



Dr. Hans-Paul Nosko

Fachverband

MASCHINEN & METALLWAREN Industrie

Wiedner Hauptstraße 63, A-1045 Wien

Telefon +43 (0)5 90 900-3459

Fax +43 (0)1 505 10 20

E-Mail nosko @ fmmi.at