Grüne: Aufruf zu Solidarität mit der Flüchtlingsbewegung

Korun: Demonstration am 16.2. ruft Regierung zu Problemlösung auf

Wien (OTS) - Seit Dezember letzten Jahres sprechen das erste Mal in der österreichischen Geschichte Flüchtlinge, die hier Schutz suchen, in ihrem eigenen Namen. "Dass sie selbstbewußt auf Probleme hinweisen und Lösungen wollen, irritiert viele Menschen, wurden Schutzsuchende doch bisher oft nur als 'Armutschkerl' gesehen, für die stellvertretend immer jemand anderer sprechen muss. Probleme wie die Verweigerung von Schutz, selbst wenn Schutzsuchende vor den blutrünstigen Taliban geflüchtet sind, das monate- und jahrelange Warten auf Asylentscheidungen und ein begleitendes Verbot, sich durch Arbeit selbst zu versorgen, bestehen aber seit Jahren und müssen gelöst werden", so Alev Korun, Menschenrechtssprecherin der Grünen, über die berechtigten Anliegen der Flüchtlingsbewegung.

"Mit der Demonstration am 16.2. macht die Flüchtlingsbewegung auf diese noch immer nicht gelösten Probleme aufmerksam, weshalb sie unser aller Unterstützung und Solidarität verdient und braucht. Die Grünen unterstützen die genannten Anliegen und werden auch durch die Teilnahme an der Demonstration ihre Solidarität und Unterstützung weiter zum Ausdruck bringen", betont Korun.

Weder Österreich noch Europa wird die Flucht- und Flüchtlingsprobleme lösen können, wenn man Schutzsuchende wie bisher wie heiße Kartoffeln von Land zu Land schiebt und fast alle Länder sich ihrer nur entledigen wollen. Das Dublin II-Abkommen, das zu dieser zynischen Praxis führt, lässt gleichzeitig auch die Staaten an den EU-Außengrenzen mit den Flüchtlingsproblemen allein und sollte auf EU-Ebene in dieser Form abgeschafft werden.

"Die derzeitige Patt-Situation beim Protest der Votivkirchenflüchtlinge muss aufgelöst werden. Die Unterbrechung des Hungerstreiks wurde von der Bundesregierung mit schlichtem Aussitzen beantwortet. Wenn nun Bewegung von den Protestierenden erwartet wird, stellt sich die Frage, warum die Bundesregierung gleichzeitig nicht einmal Änderungen am sinnlosen Arbeitsverbot für Flüchtlinge ankündigen kann. Gemeinsam muss es darum gehen, die Blockade aufzuheben und Lösungen herbeizuführen", schließt Korun.

