Neue Kampagne: W24 lebt mit der Stadt in der Stadt

Am 15. Februar 2013 enthüllt W24 seine erste Wien weite Werbekampagne.

Wien (OTS) - Der Sender zeigt in Anzeigen und auf mehr als 230 Plakatflächen prominente Wienerinnen und Wiener auf ihren Lieblingsplätzen ihrer Hauptstadt. Auf den 24-Bogen-Plakaten lächeln Josef Broukal und Diana Lueger, auf Anzeigensujets sind außerdem Edi Finger jun., Peter Stöger, Jazz Gitti und Fabienne Nadarajah zu sehen. Broukal sitzt in seinem Lieblings-Kaffeehaus "Café Central", während Lueger, Musikerin und Frontfrau der Band Zweitfrau sowie des Musikprojekts ZFMRX, schon öfter in der roten Bar des Volkstheaters zu Gast war. Gleichzeitig sieht man die wichtigsten Gesichter von W24. "Wir präsentieren prominente Stars und die neuen Stars der Szene: unsere Moderatorinnen und Moderatoren", so W24-Geschäftsführer Marcin Kotlowski.

"Das neue Stadtfernsehen zeigt mein Wien" ist der Leitspruch der ersten Kampagne des Stadtfernsehens. Das rote W24-Band zieht sich seit dem Relaunch im April 2012 durch alle Projekte des Senders. Es symbolisiert die Verbindung zwischen dem Stadtfernsehen, seinen Formaten, der Stadt Wien, ihren Menschen und deren Geschichten.

"Es freut mich, dass das neue Stadtfernsehen sich so gut entwickelt und jetzt auch erstmals das Stadtbild mitprägen wird. Neue Formate wie das 'Nahversorger-TV' helfen auch der heimischen Wirtschaft, ihr Angebot erstmals auch im Fernsehen präsentieren zu können", freut sich Vizebürgermeisterin und Wirtschaftsstadträtin Mag. Renate Brauner.

"W24 entwickelt sich zu einem sehr wichtigen Standbein im Mediencluster der Wien Holding. Die lokale Wirtschaft reagiert zunächst sehr gut auf den neuen Kommunikationskanal. Die neue Kampagne ist ein sichtbarer neuer Impuls des Senders", freut sich Wien Holding Geschäftsführerin DI Sigrid Oblak.

"W24 soll in der Stadt mit der Stadt leben. So nah' wie wir kommt keiner an die Geschichten unserer Hauptstadt", so W24-Marketingchefin Iringó Demeter. Parallel sieht man auch erstmals Dachwerbungen von W24 auf dem Wiener Europaplatz.

Die Plakatkampagne ist in enger Zusammenarbeit mit UPC Austria entstanden. "Wir freuen uns sehr über die Initiative des Senders neue Seiten der Zusammenarbeit auf lokaler Ebene aufzuschlagen", so Gerald Schwanzer, UPC-Marketingchef.

Das neue Stadtfernsehen zeigt mein Wien!

"Wien ist groß bei Forschung und Entwicklung - vom kleinsten Start-up bis zu den großen Universitäten. Und Zukunft kommt immer mehr im Alltag an. Das auf W24 zeigen zu können, ist Freude und Herausforderung zugleich", so Josef Broukal, Moderator des Technik-und Wissensmagazins "Zukunft im Alltag".

"In keiner anderen Stadt lebt man so gut wie in Wien. Das Angebot der Stadt ist zu jeder Jahreszeit spannend, und W24 zeigt unterschiedlichste Möglichkeiten der Lebensgestaltung in seinen Formaten auf und informiert gut. Das gefällt mir. Ein bunter Mix für jede Stimmung. Die Herangehensweise ist sehr persönlich gestaltet und reflektiert so das typisch Wienerische", so Bandfrontfrau Lueger.

Auftraggeber: W24 (Marcin Kotlowski, Markus Pöllhuber)

Beratung: ELEPHANTS JUMP communications (Dagmar Grimus-Leitgeb, Karin Golliasch)

Agentur: beyond (Michael Huber - Konzept/Text, Thomas Riegler -Artdirection)

Illustration: Vienna Paint

Fotograf: Chris Singer

Über W24 - das Wiener Stadtfernsehen:

Unter dem Motto "So nah' kommt keiner" präsentiert W24 die großen und kleinen Geschichten Wiens. Mit einer neuen strategischen Positionierung, neuem Design, neuen Standards in der Nachrichtenkompetenz und neuen Formaten, bietet das Wiener Stadtfernsehen noch mehr Information, Service und Unterhaltung. W24 arbeitet mit seinen rund 34 Mitarbeitern an Formaten, die speziell auf die urbanen Bedürfnisse der WienerInnen ausgerichtet sind. Ab 6.00 Uhr Früh startet W24 - das Stadtfernsehen mit der Morgensendung "Guten Morgen Wien!" in den Tag. In "Guten Abend Wien!" präsentiert W24 täglich ab 18.30 Uhr als erste Live-Abend Show Wiens aktuelle Stadtinformationen von Kultur bis Grätzelnews, von Service bis Lifestyle. Außerdem diskutieren die Moderatoren mit ihren Gästen über Themen, die die Wienerinnen und Wiener beschäftigen. Viele weitere Formate, wie das "Stadtgespräch", "Zukunft im Alltag" oder "Beim Feicht" ergänzen das Programm. Moderiert werden die Sendungen von neuen und etablierten TV-Gesichtern, wie Josef Broukal und Markus Pohanka. W24 - das Stadtfernsehen hat täglich rund 50.000 ZuschauerInnen (Quelle: Teletest 2012) und hält im Wiener Kabel einen Marktanteil von 4,5 Prozent. W24 läuft exklusiv im Kabelnetz der UPC sowie online und als mobile Livestream über www.w24.at. W24 befindet sich im Eigentum der WH Medien GmbH (ehemals Kabel-TV-Wien GmbH), einer Tochter der Wien Holding GmbH.

