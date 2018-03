Becker: Seniorenbund unterstützt Fekter-Ankündigung für weitere Pensionsreformen

Generalsekretär sieht kein "aufschrecken", wenn die Finanzministerin bereits erhobene Reformforderungen generationengerecht umsetzen will

Wien (OTS) - Heinz K. Becker, Generalsekretär des Österreichischen Seniorenbundes und Sozialsprecher im Europaparlament hält zum heutigen Artikel "Fekter schreckt Pensionisten auf" in der Tageszeitung "Die Presse" fest:

"Im österreichischen Pensionssystem geht es um zwei große Verantwortungen: Die Sicherung der bestehenden Pensionen UND die Alterssicherung für die heute Jungen. Der Österreichische Seniorenbund unterstützt daher schon seit Jahren alle Maßnahmen zur nachhaltigen Sicherung des gesetzlichen Pensionssystems."

Ebenso wie der Seniorenrat - die gesetzliche Interessenvertretung der mehr als zwei Millionen Seniorinnen und Senioren Österreichs -legt der Seniorenbund schon seit Jahren weitgreifende Reformen vor:

zur Hebung des tatsächlichen Pensionsantrittsalters, zur zahlenmäßigen Reduktion der Früh- und Invaliditätspensionen, zur Erhöhung von Boni für freiwilliges Weiterarbeiten, zur Reform der Altersteilzeit, zu einem Ende der Diskriminierung der Frauen im Pensionssystem und zur Abschaffung von Sonderregelungen und Privilegien.

Becker: "Die ersten Reformmaßnahmen wirken ja bereits, es gilt jedoch, den Reformweg zügig fortzusetzen. Wenn nun die Finanzministerin die Forderungen der Senioren-Interessenvertretung unterstützt, kann von 'aufschrecken' wohl keine Rede sein!"

"Auch unterstütze ich ausdrücklich Fekters Berufung auf die EU-Kommission. Jetzt, wo in Europa erkennbar wird, dass das österreichische Pensionssystem im europäischen Vergleich exzellent abschneidet, wo festgestellt wird, dass andere Länder mangels eines funktionierenden staatlichen Pensionssystems alles auf die zweite und dritte Säule setzen müssen - ja, da sind in ganz Europa Reformen zur Finanzierbarkeit der staatlichen Pensionen zwingend. Dann ist gerade bei uns in Österreich das Pensionssystem nicht in Gefahr, besonders wenn saubere Statistikdaten beweisen, dass der Staatszuschuss nicht die von Medien behaupteten 18 Milliarden beträgt, sondern mit 3,87 Milliarden die Ziele der Generationengerechtigkeit im Umlageverfahren voll erfüllt."

Becker betont weiters zum Gesundheitssystem, das ebenso zu den sogenannten "Alterungskosten" hinzugerechnet wird: "Die erfolgreiche Sanierung der Krankenkassen beweist, welche Kraft entschlossene Reformen entwickeln. Wenn nun endlich die von den Seniorenorganisationen geforderte Offensive für Gesundheitsförderung realisiert wird, mit massiver Prävention bei der Jugend,in den Betrieben und bis ins Pensionsalter, dann wird Österreich zum wiederholten Mal 'Benchmark' und Praxismodell für ganz Europa sein können!"

"Unsere konstruktive Reformarbeit zum Vorteil aller Generationen von Jung bis Alt trägt Früchte und geht in Österreich ebenso wie in Europa konsequent weiter", betont Becker abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Seniorenbund, stv. Generalsekretärin Susanne Walpitscheker, 0650-581-78-82, swalpitscheker @ seniorenbund.at, www.seniorenbund.at