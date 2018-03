IKG gratuliert Ehrenpräsident Dr. Ariel Muzicant zur Verleihung des großen Goldenen Ehrenzeichens

Wien (OTS) - "Es ist schön, dass die jahrzehntelange Tätigkeit und der Einsatz für das Wohl der Juden in Österreich so große Anerkennung findet",freut sich Präsident Oskar Deutsch über die Ehrung von Dr. Ariel Muzicant. In kleinem, privaten Rahmen, unter Anwesenheit seiner Familie, nahm gestern Dr. Ariel Muzicant das große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich aus den Händen von Kulturministerin Dr. Claudia Schmied entgegen.

Präsident Deutsch berichtete in der gestrigen Vorstandssitzung des Kultusrats über die Verleihung, welche die Leistungen von Dr. Muzciant würdigt und auch für die gesamte Israelitische Kultusgemeinde eine Ehre ist.

Der Kultusrat der Israelitischen Kultusgemeinde gratuliert Ehrenpräsident Dr. Ariel Muzicant von ganzem Herzen zu dieser hohen Auszeichnung und hofft, dass er noch viele weitere Jahre die jüdische Gemeinde unterstützen wird.

