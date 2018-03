Eine Stadt. Ein Film: Karl Markovics "Atmen" heuriger Aktionsfilm

Österreichischer Film gratis in 16 Wiener Programmkinos - Aktionstag am 21. März 2013

Wien (OTS) - Nach der höchst erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr - knapp 3.000 Besucher stürmten die Vorführungen des Erfolgsstreifens "Die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott" - erfährt die Aktion "Eine STADT. Ein FILM" am 21. März eine vielversprechende Fortsetzung. Bei freiem Eintritt zeigen 16 Wiener Programmkinos den vielfach in Österreich und international preisgekrönten Film "ATMEN" von Karl Markovics. Sowohl Mitglieder der Crew - allen voran Drehbuchautor und Regisseur Karl Markovics sowie Schauspieler - u. a. Thomas Schubert, Karin Lischka und Gerhard Liebmann - werden in ausgewählten Kinos nach den Aufführungen anwesend sein.

"Bei der Aktion 'Eine Stadt. Ein Film' geht es darum, dem heimischen Publikum den österreichischen Film näher zu bringen und in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit zu rücken", erklärt Wiens Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny. "Nach der überaus erfolgreichen Premiere im Vorjahr - die Kinos waren binnen kurzer Zeit ausgebucht - garantiert heuer Karl Markovics's 'Atmen' volle Kinosäle", schließt Mailath und dankt der Jury für die Auswahl.

Das Konzept zur Aktion stammt aus dem Echo Medienhaus, das sich schon mit der Durchführung von "Eine STADT. Ein BUCH" einen Namen gemacht hat.

Zwt: 16 Programmkinos beteiligen sich an der Aktion "Eine STADT. Ein FILM"

Actor's Studio Wien, Admiral Kino, Bellaria Kino, Breitenseer Lichtspiele, Burg Kino, Cine Center, Filmcasino, Filmhaus Kino am Spittelberg, Gartenbaukino, Haydn Kino, Künstlerhaus Kino, Schikaneder Kino, Stadt Kino, Top Kino, Urania, Votivkino.

Somit stehen knapp 3.300 Sitzplätze für diese Aktion zur Verfügung. Die Ausgabe bzw. Reservierung der Tickets erfolgt ausschließlich über die jeweiligen Kinos. Infos dazu unter www.einestadteinfilm.at.

Zwt: Der ausgewählte Film

Eine Jury, bestehend aus acht ExpertInnen, wurde eingeladen, einen "passenden" Film für diese Aktion auszuwählen. Gesucht wurde ein österreichischer Film, der vom Filmfonds Wien gefördert wurde und ein breites Publikum anspricht. Nach einer Komödie im Jahr 2012, der in Österreich ein großer Erfolg im Kino war, sollte es diesmal ein Werk sein, welches nicht nur an den heimischen Kinokassen erfolgreich war, sondern auch international sowohl bei der Kritik als auch beim Publikum großes Interesse gefunden hat.

Zwt: "ATMEN" - Ein Film von Karl Markovics

Bereits mehr als 100.000 BesucherInnen sahen den Erfolgsstreifen des Jahres 2011 mit u. a. Thomas Schubert, Georg Friedrich, Karin Lischka und Gerhard Liebmann:

Der neunzehnjährige Roman Kogler steht kurz vor seiner möglichen vorzeitigen Haftentlassung aus der Jugendstrafanstalt. Doch Roman hat schlechte Karten - verschlossen, einzelgängerisch, ohne familiären Anschluss, scheint er für eine Sozialisierung unfähig. Ausgerechnet der Freigängerjob bei einem Bestattungsunternehmen führt Roman über den Umweg Tod zurück ins Leben.

Zwt: "ATMEN" - der Erfolg

"ATMEN" hat viele Auszeichnungen abgeräumt, u. a. den Österreichischen Filmpreis 2012 in sechs Kategorien (bester Spielfilm, beste Regie, bester männlicher Darsteller, bestes Drehbuch, beste Musik, bester Schnitt).

Des Weiteren wurde "ATMEN" mit zahlreichen internationalen Preisen versehen.

Eine Auswahl:

2011: "Bester Film" beim 17. Sarajevo-Filmfestival "Cinédécouvertes Prize" und "Le Prix du public" - Belgien

"Label Europa Cinema" der Cannes-Nebenreihe Quinzaine des Realisateurs

"best film" beim Sao Paulo International Film Festival

"Goldenes Auge" beim Zürich Film Festival

"Prix de la Meilleure Première Oeuvre" beim Quebec City Film Festival

2012: "Special Jury Prize for Artistic Vision" beim Sydney-Film Festival

"Premio Internazionale for Best Film" beim Bari International Film Festival

"Publikumspreis" beim Nara-Film-Festival, Japan

Zwt: Beginnzeiten und Publikumsgespräche bei "Atmen"

Filmhaus Kino Spittelberg (7., Spittelbergg. 3), 15:00 bis 16:30 Uhr

Stadtkino (3., Schwarzenbergplatz 7), 15:00 bis 16:30 Uhr

Actor's Studio (1., Tuchlauben 13), 16:00 bis 17:30 Uhr

Cine Center (1., Fleischmarkt 6), 16:30 bis 18:00 Uhr Publikumsgespräch 1: 18:05 bis 18:35 Uhr mit Markovics, Schubert, Lischka, Liebmann, Rott, Aigner, Gschlacht, Lenz

Admiral Kino (7., Burggasse 119), 17:15 bis 18:45 Uhr Publikumsgespräch 2: 18:50 bis 19:20 Uhr mit Markovics, Schubert, Lischka, Liebmann, Rott, Aigner, Gschlacht, Lenz

Burg Kino (1., Opernring 19), 18:00 bis 19:30 Uhr

Filmcasino (5., Margaretenstr. 78), 18:00 bis 19:30 Uhr Publikumsgespräch 3: 19:35 bis 20:05 Uhr mit Markovics, Schubert, Lischka, Liebmann, Rott, Aigner, Gschlacht, Lenz

Top Kino (6., Rahlgasse 1), 18:00 bis 19:30 Uhr

Haydn Kino (6., Mariahilfer Straße 57), 18:45 bis 20:15 Uhr

Votiv Kino (9., Währinger Straße 12), 18:45 bis 20:15 Uhr Publikumsgespräch 4: 20:20-20:50 Uhr mit Markovics, Schubert, Lischka, Liebmann, Rott, Aigner, Gschlacht, Lenz

Bellaria Kino (7., Museumstraße 3), 19:15 bis 20:45 Uhr

Künstlerhaus Kino (1., Akademiestr. 13), 19:30 bis 21:00 Uhr Publikumsgespräch 5: 21:05 bis 21:35 Uhr mit Markovics, Schubert, Lischka, Liebmann, Rott, Aigner, Gschlacht, Lenz

Urania Kino (1., Uraniastraße 1), 20:15 bis 21:45 Uhr Publikumsgespräch 6: 21:50-22:20 Uhr mit Markovics, Schubert, Lischka, Liebmann, Rott, Aigner, Gschlacht, Lenz

Gartenbaukino (1., Parkring 12), 21:00 bis 22:30 Uhr Publikumsgespräch 7: 22:35 bis 23:05 Uhr mit Markovics, Schubert, Lischka, Liebmann, Rott, Aigner, Gschlacht, Lenz

Schikaneder Kino (4., Margaretenstraße 24), 21:00 bis 22:30 Uhr

Breitenseer Lichtspiele, (14., Breitenseer Str.), 22:00 bis 23:30 h Publikumsgespräch 8: 23:35 bis 00:05 Uhr mit Karl Markovics

Zwt: Zu Gast bei "Eine Stadt. Ein Film" 2013

Filmteam: Karl Markovics (Drehbuch & Regie), Anton Maria Aigner (1. Regieassistenz), Martin Gschlacht (Kamera), Alarich Lenz (Schnitt) Darsteller: Thomas Schubert (Roman Kogler), Karin Lischka (Margit Kogler), Gerhard Liebmann (Walter Fakler), Klaus Rott (Leopold Wesnik)

Infos zum Film unter www.atmen-derfilm.at

Infos, Anmeldung bzw. Reservierung unter www.einestadteinfilm.at

