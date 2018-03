FPÖ-TV: Grenzkontrollen gegen explodierende Kriminalität nötig

Fasching im Genderwahn - FPÖ hilft bei Wohnproblemen

Wien (OTS) - Seit dem Wegfall der Schengen-Grenze explodiert die Kriminalität in Niederösterreich. Kaum ein Tag vergeht, an dem die Medien nicht über Verbrechen berichten. Kriminelle Ostbanden machen sich das sicherheitspolitische Versagen von Landeshauptmann Erwin Pröll und seiner ÖVP schamlos zunutze und verunsichern die Bevölkerung mit Wohnungseinbrüchen und Autodiebstählen. Im aktuellen FPÖ-TV-Magazin fordern die niederösterreichischen Freiheitlichen die Aussetzung des Schengen-Abkommens, die Wiedereinführung temporärer Grenzkontrollen sowie eine massive Verstärkung der Exekutivkräfte.

Der diesjährige Fasching ist Geschichte, in Erinnerung bleibt jedoch ein merkwürdiger Vorstoß der oberösterreichischen Kinderfreunde. Die SPÖ-Organisation trat als Vorkämpferin gegen die "alltägliche Pinkifizierung der Kinderzimmer" in Erscheinung. Eltern sollten den Verkleidungswunsch ihrer Kinder nach geschlechtertypischer Kostümierung hinterfragen. Nicht nur in den Medien, auch in den Familien wurde über den Vorschlag der geschlechtssensiblen Gender-Ideologen heftig diskutiert. FPÖ-TV rekonstruiert, wie eine solche Diskussion gelaufen sein könnte.

Die Missstände in der Wohnbaupolitik der Stadt Wien zeigen sich in einem massiven Wohnungsmangel und zu langen Wartezeiten. 5.000 Gemeindewohnungen pro Jahr reichen längst nicht mehr aus, um den Bedarf zu decken. Die aktuellen Wohnbauprojekte sind zu wenig und zu teuer. Daran ändert auch die plakative Forderung nach einer Mietobergrenze nichts, wie sie zuletzt von den Grünen erhoben wurde. Die FPÖ bietet den Bürgern mit dem "Mieterring" zielgerichtete Beratung rund ums Wohnen.

Das FPÖ-TV-Magazin erscheint immer am Donnerstag pünktlich um 11 Uhr auf http://www.fpoe-tv.at und im Youtube-Kanal

http://www.youtube.com/fpoetvonline

