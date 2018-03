Diakonie gratuliert: Teresa Breuer holt Gold und Silber in Slalom und Riesentorlauf

Teresa Breuer gewann bei den Special Olympics in Südkorea Gold im Slalom und Silber im Riesentorlauf.

Wien (OTS) - Die Diakonie gratuliert Teresa Breuer zu ihrer Gold- und Silbermedaille. Die 23jährige Teresa Breuer, Sportlerin des SV Gallneukirchen und Mitarbeiterin im Diakoniewerk, errang bei den Special Olympics in PyeongChang/ Südkorea Gold im Slalom und Silber im Riesenslalom. Breuer, die im Postshop der Diakonie in Hagenberg arbeitet, ist damit eine der erfolgreichsten österreichischen SportlerInnen bei dieser Winter Olympiade. Rund 3.000 TeilnehmerInnen aus 113 Ländern hatten an den Spielen vom 29. Jänner bis 5. Februar am Olympiaschauplatz von 2018 in unterschiedlichen Wintersportbewerben teilgenommen.

