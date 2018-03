FPÖ-Mölzer: Erlöse aus Finanztransaktionssteuer müssen in nationale Budgets fließen

Aus Finanztransaktionssteuer darf keine EU-Steuer werden - Nach zähen Verhandlungen über EU-Finanzrahmen dürfen keine faulen Kompromisse geschlossen werden

Wien (OTS) - Es sei positiv, dass die EU-Kommission nun einen Gesetzesvorschlag für die Finanztransaktionssteuer vorlegen will, die im kommenden Jahr in elf EU-Staaten eingeführt werden soll, sagte heute der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer. "In dieser Sache ist schon zu viel Zeit verschwendet worden, die Profiteure von irrwitzigen Spekulationsgeschäften müssen endlich einen angemessenen Solidarbeitrag leisten", betonte Mölzer.

Allerdings müssten die Erlöse aus der Finanztransaktionssteuer auf jeden Fall den beteiligten Staaten und nicht Brüssel zugutekommen, forderte der freiheitliche EU-Mandatar. "Alles andere wäre die Einführung einer EU-Steuer, was strikt abzulehnen ist. Die Steuerhoheit, die ein Kernbereich nationalstaatlicher Souveränität ist, muss bei den Mitgliedstaaten bleiben, denn andernfalls wäre die Schwelle zu einem zentralistischen europäischen Bundesstaat überschritten", erklärte Mölzer.

Dabei wies der freiheitliche Europaabgeordnete darauf hin, dass es zu einem faulen Kompromiss kommen könnte. "Nachdem sich die EU-Kommission mit ihrer Forderung von über einer Billion Euro beim Finanzrahmen für die Jahre 2014 bis 2020 nicht durchsetzen konnte, wird sie nun versuchen, andere Einnahmequellen, etwa einen Teil der Erlöse aus der Finanztransaktionssteuer, zu erschließen. Allfälligen Begehrlichkeiten der Brüsseler Zentrale ist aber ein Riegel vorzuschieben, die Erlöse aus der Finanztransaktionssteuer haben in die Budgets der Mitgliedstaaten zu fließen, die von den Folgen der von der Finanzindustrie ausgelösten Krise in besonders stark betroffen sind", schloss Mölzer.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at