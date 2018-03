Leichtfried/Regner zu Finanzsteuer: "Wichtiges Signal von Kanzler Faymann, höhere Steuersätze anzusprechen"

SPÖ-Europaabgeordnete wollen Spekulanten zur Kasse bitten

Wien (OTS/SK) - Die beiden SPÖ-Europaabgeordneten Jörg Leichtfried und Evelyn Regner begrüßen den heute Mittag von der EU-Kommission offiziell präsentierten Vorschlag zur Finanztransaktionssteuer in elf EU-Mitgliedstaaten (Deutschland, Frankreich, Österreich, Belgien, Estland, Griechenland, Italien, Portugal, Slowakei, Slowenien und Spanien). "Kanzler Werner Faymann hat im EU-Rat federführend die Finanztransaktionssteuer vorangetrieben, ebenso wie wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im EU-Parlament. Heute stellte Faymann einmal mehr die richtigen Weichen in seiner Ankündigung, dass bei Derivaten ein höherer Steuersatz als von der EU-Kommission vorgeschlagen möglich ist", sagen Leichtfried und Regner am Donnerstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Evelyn Regner, stv. Vorsitzende im Rechtsausschuss es EU-Parlaments, erläutert: "Die Besteuerung auf Derivate ist mit 0,01 Prozent vorgesehen. Das ist ein wichtiger erster Schritt, aber es gibt noch Spielraum nach oben. Wichtig ist eine größtmögliche Erfassung der Spekulanten - vom Aktienhandel an der Börse bis zu den Derivategeschäften von Schattenbanken. Selbstverständlich werden Bankomatgeschäfte und Überweisungen bei Banken davon nicht betroffen sein." Sie wünscht sich auch einen gewissen Teil des Geldes zweckgebunden für Jugendbeschäftigungsprogramme zu verwenden.

"Großbritannien, die skandinavischen Länder und viele neue EU-Mitgliedstaaten lehnen die Steuer bislang leider ab. Andere Staaten wie die Niederlande, Litauen und Zypern könnten die Finanztransaktionssteuer aber noch im Nachhinein einführen. Im Falle von Zypern, das nun EU-Finanzhilfe anfordert, sollte die Einführung der Finanztransaktionssteuer zur Vorbedingung werden", sagt SPÖ-EU-Delegationsleiter Jörg Leichtfried. Er will der Steuerschere zwischen der arbeitenden Bevölkerung und der Spekulationsblase wieder Einhalt gebieten. Leichtfried: "Die Finanztransaktionssteuer mit einem sozialdemokratisch regierten Kanzler als österreichischem Motor ist hier ein wichtiger Start." (Schluss) bj/mp

