Teil 2 des "Universum History"-Dreiteilers "Mätressen - Die geheime Macht der Frauen"

"Die Geliebte des Königs" am 15. Februar im ORF

Wien (OTS) - Waren sie machtbewusste Verführerinnen mit großem politischen und gesellschaftlichen Einfluss, Frauen, die durch ihre Schönheit und durch ihre Intelligenz dem typischen Frauendasein ihrer Zeit entfliehen wollten? Oder waren sie nichts als Gespielinnen der Mächtigen und Reichen, nur so lange hofiert, bis ihre Reize im Schwinden waren? Ihr wechselhaftes Schicksal fasziniert noch heute. "Mätressen - Die geheime Macht der Frauen", der aufwendig gestaltete "Universum History"-Dreiteiler von Jan Peter und Jury Winterberg, porträtiert die Geliebten von drei großen Herrscherpersönlichkeiten:

Papst Alexander VI. aus dem Geschlecht der Borgia, Ludwig XIV., genannt "der Sonnenkönig", und Sultan Süleyman dem Prächtigen, dem Herrscher über das Osmanische Reich. Im Mittelpunkt der zweiten Folge steht am Freitag, dem 15. Februar 2013, um 22.40 Uhr in ORF 2 der französische "Sonnenkönig" Ludwig XIV.

Der in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts regierende König von Frankreich und Navarra war der Prototyp eines absolutistischen Herrschers. Am Hof von Versailles tummelte sich der französische Hochadel, der vom Glanz des Sonnenkönigs profitieren wollte, darunter viele schöne und intelligente Frauen. Für viele von ihnen gab es nur ein Ziel: Geliebte des umschwärmten Monarchen zu werden.

Mit 22 Jahren wurde Ludwig XIV. mit Maria Therese von Spanien verheiratet. Es war keine Liebesehe, sondern eine Beziehung aus politischer Räson. Und so nahm sich der König das Recht heraus, sich seine Geliebten frei zu wählen. Manche stiegen sogar so weit in der Gunst des Monarchen auf, dass sie den hochoffiziellen Titel "Mätresse des Königs" erhielten. Mätressen hatten eine wichtige Stellung am Hofe inne, wurden reichlich mit Geld und Geschenken bedacht und auch ihre Familien profitierten von ihrer Position. So war der Kampf um die Gunst des Königs von unzähligen Intrigen geprägt. Die jungen Frauen waren nicht zimperlich in der Wahl ihrer Mittel, um die Aufmerksamkeit des Königs zu erringen.

Madame de Montespan hatte keine Hemmungen, ihre enge Freundin, die anmutige Louise de La Vallière, zu verdrängen und mit ihrer Schlagfertigkeit und Intelligenz den König für sich zu gewinnen. Die Montespan wusste die Zuwendung des Königs sehr wohl zu nutzen und verschaffte sich mit ihrer Position als offizielle Mätresse großen gesellschaftlichen und politischen Einfluss. Doch als sie älter wurde, begann auch ihr Stern zu sinken. Die schöne und charmante Gouvernante ihrer Kinder mit Ludwig XIV., Madame de Maintenan, wurde schließlich die letzte Mätresse des Monarchen.

