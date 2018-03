"Bewusst gesund" am 16. Februar: Neue Strahlentherapie fast ohne Nebenwirkungen

Außerdem: Tipps gegen tränende Augen

Wien (OTS) - Ricarda Reinisch präsentiert in "Bewusst gesund" am Samstag, dem 16. Februar 2013, um 17.05 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Hoffnungsvoll - Neue Strahlentherapie fast ohne Nebenwirkungen

Patienten mit weit fortgeschrittenen Krebserkrankungen können neue Hoffnung schöpfen: An der Nuklearmedizinischen Abteilung der Innsbrucker Universitätsklinik werden Tumore von innen bestrahlt. Besonders gut wirkt die Therapie bei neuroendokrinen Tumoren, das sind Krebserkrankungen, die von den Hormondrüsen ausgehen wie Bauchspeicheldrüsenkrebs und Schilddrüsenkarzinome. Mit einer speziellen Untersuchung wird aber zuerst festgestellt, ob die Tumorzellen überhaupt auf die Behandlung ansprechen. Denn an der Oberfläche der Krebszellen müssen spezielle Bindungsstellen vorhanden sein, an die die radioaktive Substanz andocken kann. Die richtige Strahlendosis wird für jeden Patienten individuell berechnet. Die Behandlung wirkt bei drei Viertel der Patienten. Bei einem Viertel werden die Tumore kleiner, bei der Hälfte wachsen sie zumindest nicht weiter und der Patient hat trotz seiner Erkrankung eine gute Lebensqualität. Auch die Nebenwirkungen sind bei dieser Form der Bestrahlung sehr gering. Gestaltung: Sylvia Unterdorfer.

Kraftvoll - So hält sich Erni Mangold mit 86 Jahren fit

Um auch im fortgeschrittenen Alter noch fit und beweglich zu sein, braucht man nicht nur gute Gene, sondern auch eine ordentliche Portion an Disziplin und Ausdauer. Die Schauspielerin Erni Mangold ist in diesem Sinn ein echtes Vorbild, tut viel für ihre Gesundheit und schwört auf ein regelmäßiges Krafttraining. "Bewusst gesund" hat sie in ihrer Wahlheimat im Waldviertel in Gars am Kamp besucht und sie ins Fitnesscenter begleitet. Gestaltung: Christian Kugler.

Schmerzvoll - Hilfe, wenn der Alltag krank macht

Schmerzen im ganzen Körper, Müdigkeit, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit und vieles mehr; fast jeder dritte Patient, der wegen solcher körperlichen Beschwerden den Arzt aufsucht, kommt ohne Befund wieder aus der Ordination. Das bedeutet für die Betroffenen eine oft langen Leidensweg und keine Möglichkeit auf Hilfe. Denn oft stecken psychische Ursachen hinter den Kopf- und Rückenschmerzen oder Herzrhythmusstörungen. Dabei ist längst klar, dass Körper und Seele eng miteinander zusammenhängen. "Auch wenn keine organischen Erklärungen gefunden werden können, muss der Patient mit seinem Leid ernst genommen werden. Denn die Schmerzen sind real", weiß Manfred Stelzig, Psychiater und Psychotherapeut. Die Jungbäuerin Gertraud Tabernig litt lange Zeit an massiven Schlafproblemen, Nacken- und Kopfschmerzen. "Bewusst gesund" hat sie ihre Geschichte erzählt. Gestaltung: Nadine Friedrich.

"Bewusst gesund"-Tipp zum Thema "tränende, trockene Augen"

Tränende und trockene Augen sind speziell in der kalten Jahreszeit ein sehr häufig auftretendes Krankheitssymptom. Ursächlich sind Tränen ein Schutzmechanismus des Auges; Schmutz, Keime, Rauch und Fremdkörper sollen dadurch aus dem Auge gespült werden. Doch manchmal findet man auch andere Ursachen für den unablässigen Tränenfluss. Nähere Informationen dazu gibt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at