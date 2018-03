Onlineprinters setzt in Europa auf Trend der mobilen Onlinenutzung / Neue Mobile-Shops für Drucksachen jetzt in sechs Sprachen verfügbar

Neustadt an der Aisch, Deutschland (ots) - Onlineprinters gehört zu den Top-5-Onlinedruckereien in Europa und bietet als einer der wenigen Online-Druckdienstleister jetzt seine Drucksachen und Werbemittel europaweit auch über Mobile-Shops an. Ruft ein Smartphone-Nutzer den Onlineshop www.onlineprinters.at auf, erfolgt automatisch die Weiterleitung auf den Mobile-Shop. Das umfassende Angebot an Offset- und Digitaldrucksachen aus dem Onlineshop steht Onlinekäufern in ganz Europa jetzt in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch und Spanisch mobil zur Verfügung. In Deutschland wurde der Mobile-Shop bereits 2011 eingeführt und mit großem Erfolg von den Onlinekunden angenommen. Mit den neuen Mobile- Shops setzt Onlineprinters auf den Trend, dass immer mehr Onlinenutzer mobil surfen. "Wir bedienen mit unserem Angebot Geschäftskunden und Werbetreibende, die gerne schnell und preiswert qualitativ hochwertige Drucksachen im Onlineshop kaufen möchten. Aus Erfahrung wissen wir, dass unsere Kunden auch von unterwegs schnell auf Informationen wie Preise, Sortimentsauswahl und Auftragsstatus zugreifen wollen", so Walter Meyer, Geschäftsführer der Onlineprinters GmbH, über den neuen Vertriebsweg der Onlinedruckerei.

"Mit jedem mobilen Endgerät und mit jedem mobilen Browser lässt sich das umfangreiche Sortiment der Offset- und Digitaldrucksachen sowie der Werbemittel aus dem Onlineshop www.onlineprinters.at in den Mobile-Shops benutzerfreundlich und einfach abrufen", freut sich Walter Meyer über den neuen Service für Smartphone-Nutzer. Neben dem Abruf von Preisen, Produkt- und Bestelldaten, Hilfeseiten, Produktions- und Versandlaufzeiten ist auch der Bestellvorgang im Mobile-Shop mit wenigen Klicks einfach möglich. Greift der Kunde wie gewohnt via Smartphone auf den Onlineshop zu, wird er zu dem entsprechenden mobilen Webshop geroutet. Hier wird er in seiner jeweiligen Landessprache durch das umfangreiche Angebot an Drucksachen, wie Visitenkarten, Flyer, Postkarten, Poster, Plakate, Kataloge und Broschüren sowie großformatige Werbesysteme, geführt.

Mobile Vertriebswege von Onlineprinters in 30 Ländern Europas

Mit der europaweiten Einführung der für Mobile optimierten Websites setzt der Online-Druckdienstleister Onlineprinters neue Maßstäbe, wenn es um flächendeckende mobile Vertriebswege für die Kunden in 30 Ländern Europas geht. Knapp die Hälfte aller Kunden des deutschen E-Commerce-Unternehmens kommt bereits aus dem europäischen Ausland, Tendenz steigend. Sie alle profitieren von den sehr günstigen Preisen der hochwertigen Offset- und Digitaldrucksachen sowie der schnellen Lieferung der Printprodukte in ganz Europa.

Link zum Explain-it-Video "Drucksachen einfach online bestellen":

http://www.youtube.com/watch?v=FqdAhYQTl8g

Über die Onlineprinters GmbH

Die Onlineprinters GmbH zählt zu einer der größten Onlinedruckereien Europas. Das deutsche Unternehmen hat 370 Mitarbeiter und beliefert 30 Länder in Europa über Onlineshops. In der PSO-zertifizierten Produktion werden alle Drucksachen in höchster Offsetdruckqualität und im flexiblen Digitaldruck hergestellt. "Druckaufträge selbst abwickeln und schnelle Lieferung" ist der Anspruch der Geschäftskunden, die von Visitenkarten und Briefpapier über Flyer, Postkarten und Plakate bis hin zu klebegebundenen Katalogen, gehefteten Broschüren und großformatigen Werbesystemen ihre Drucksachen im Onlineshop bestellen und Druckdaten selbst hochladen. Produkt- und Unternehmensinformationen gibt es im Onlineshop und im Mobile-Shop von http://www.onlineprinters.at

