Erinnerung: BZÖ-Klubklausur am 14. und 15. Februar 2013 in Villach

BZÖ-Anti-Teuerungsklausur: Josef Bucher gegen den Teuerungs-Wucher!

Villach (OTS) - Hiermit erlauben wir uns, den Damen und Herren von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Internetredaktionen, auf die Klubklausur des Parlamentsklubs des BZÖ in Villach aufmerksam zu machen

Die Klausur findet am 14. und 15. Februar 2013 im Hotel Karawankenhof, Kadischenallee 27, A-9504 Warmbad-Villach statt.

THEMA: "BZÖ-Anti-Teuerungsklausur: Josef Bucher gegen den Teuerungs-Wucher!"

PROGRAMM: (Änderungen vorbehalten)

Donnerstag, 14. Februar 2013

14.15 Uhr: Verteilaktion mit BZÖ-Bündnisobmann Spitzenkandidaten Josef Bucher und BZÖ-Nationalratsabgeordneten anlässlich des Valentinstages am Villacher Hauptplatz - FILM- UND FOTOTERMIN!

Neben der Verteilaktion mit BZÖ-Bündnisobmann Spitzenkandidaten Josef Bucher und BZÖ-Nationalratsabgeordneten anlässlich des morgigen Valentinstages um 14.15 Uhr am Villacher Hauptplatz gibt es überdies zwischen 11.00 Uhr und 17.00 Uhr in den Städten Klagenfurt, Spittal und Gmünd weitere Verteilaktionen mit BZÖ-Abgeordnete. anschließend: interne Beratungen im Hotel

- n i c h t ö f f e n t l i c h -

Freitag, 15. Februar 2013

09.00 Uhr - 10.30 Uhr interne Beratungen

- n i c h t ö f f e n t l i c h -

10.30 Uhr Pressekonferenz BO KO Josef BUCHER: Präsentation: "Das BZÖ-Anti-Teuerungsprogramm! Mit Bucher gegen den Wucher!" - ö f f e n t l i c h -

