VP-Ulm: 2013 bereits 125 Frühpensionierungen in Wien

Deutliche Steigerung im Vergleich zu den letzten Jahren

Wien (OTS) - Angesichts der nun vorliegenden Zahlen von 125 Frühpensionierungen allein in den ersten beiden Monaten des neuen Jahres befürchtet Gemeinderat und Mitglied der gemeinderätlichen Personalkommission Wolfgang Ulm für 2013 erneut eine deutliche Steigerung an Frühpensionierungen. Gingen 2012 im Vergleich zu 2011 (553 statt 512) bereits deutlich mehr Bedienstete der Stadt Wien vorzeitig in Pension, so ist 2013 mit einer weiteren Steigerung zu rechnen. Das durchschnittliche Antrittsalter betrug in den ersten beiden Monaten 54,06 Jahre.

Wolfgang Ulm: "Wann werden den Ankündigungen von Bürgermeister Häupl vor knapp einem Jahr endlich Taten folgen? Es ist ein arges Versäumnis, dass die SPÖ Wien und hier insbesondere die zuständige Stadträtin Sandra Frauenberger untätig bleibt und die massive Kritik des Kontrollamtes sowie des Rechnungshofes an der geübten Praxis gekonnt ignoriert. Der Wiener Frühpensionierungswahnsinn kostet Wiens Steuerzahler jährlich 200 Mio. Euro - Geld das dringend benötigt wird."

Während der Trend auf Bundesebene nach oben zeigt und die Anzahl an Frühpensionierungen langsam aber doch zurückgeht, ist Wien nach wie vor Spitzenreiter bei Frühpensionierungen. Die Stadt Wien schafft es offenbar nicht, ihre Beamten gesund und motiviert im Dienst zu erhalten. "Die ÖVP Wien wird nicht aufhören, auf die Missstände in der rot-grünen Pensionspolitik hinzuweisen, und die seit Jahren geforderten Reformen weiter einmahnen, bis sich eine positive Entwicklung abzeichnet" so Ulm abschließend.

