Montag: Gewalt gegen Frauen den Kampf ansagen!

Aktion der SJ Wien und Wiener SPÖ-Frauen unter dem Motto "Frauen wehren sich"

Wien (OTS/SPW) - "Lass das, ich hass das!" So lautet das Motto der neuen Kampagne "Frauen wehren sich" der Sozialistischen Jugend Wien. Ziel ist es, auf sexistische Übergriffe und Gewalt gegen Frauen in der Öffentlichkeit aufmerksam zu machen. Anlässlich der Kampagne findet am kommenden Montag, dem 18. Februar 2013 um 10 Uhr eine Verteilaktion, unterstützt von den Wiener SPÖ-Frauen, beim Museumsquartier/Ecke Mariahilfer Straße (beim Omofuma-Denkmal) statt. Die VertreterInnen der Medien sind dazu herzlich eingeladen.****

Gewalttätige und sexistische Übergriffe gegen Frauen sind allgegenwärtig und ein hochbrisantes Thema, nicht zuletzt aufgrund der regen Beteiligung an der Twitter-Aktion #aufschrei von hunderttausenden Frauen. Im Rahmen der Aktion werden die AktivistInnen über Sexismus in der Gesellschaft aufklären und ein klares Zeichen setzen: "Wir rufen alle Frauen auf zu sagen: 'Lass das, ich hass das!' und damit gegen Alltagssexismus aufzustehen, denn er ist der Ursprung für die vielen Übergriffe gegen Frauen. Es ist Zeit, sich zu wehren!", betonen LAbg. Nicole Berger-Krotsch und die Landesvorsitzende der SJ Wien, Marina Hanke.

"Lass das, ich hass das!"

Aktion gegen sexistische Übergriffe und Gewalt gegen Frauen

Zeit: Montag, dem 18. Februar 2013, 10 Uhr

Ort: 7., Museumsquartier/Ecke Mariahilfer Straße (beim Omofuma-Denkmal)

