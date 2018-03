Grüne Frauen Wien/Wurzer: Gewaltfreies Leben als Frauenrecht

"One billion rising"- heute weltweite Anti-Gewalt-Demo

Wien (OTS) - "Frauen haben ein Recht auf ein gewaltfreies Leben", fordern die Grünen Frauen Wien anlässlich des heutigen Internationalen V-day. Ein Fünftel aller Frauen in Österreich ist im Laufe ihres Lebens von Gewalt in einer Beziehung betroffen. Martina Wurzer, Gemeinderätin und Sprecherin der Grünen Frauen Wien:

"Sensibilisierung, Prävention und Gewaltschutz müssen ausgebaut werden." Die Grünen Frauen Wien sehen Handlungsbedarf insbesondere bei der Umsetzung der Gewaltschutzgesetze. "Auf der Ebene der Justiz sind die Mängel besonders gravierend", kritisiert Wurzer.

"Staat und Recht müssen stärker signalisieren, dass Gewalt gegen Frauen untolerierbar ist und verurteilt wird. Wir kämpfen gegen die Bagatellisierung der Gewalt gegen Frauen. Es ist gesamtgesell-schaftliche Verantwortung, Frauen ein gewaltfreies Leben zu ermöglichen. Gewalttaten gegen Frauen gehen in erster Linie von Männern aus. Es geht nicht darum, dass Frauen ihr Auftreten oder ihre Kleidung verändern, sondern darum, dass gewalttätige Männer ihr Verhalten ändern", betont Wurzer.

Weltweit sind eine Milliarde (one billion) Frauen Opfer von Gewalt. Um auf die mitunter unfassbaren Gräuel und Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen, finden heute (V-day) weltweit Aktionen zum Stopp von Gewalt gegen Frauen statt. Die von den Grünen Frauen initiierte überparteiliche Solidaritätsbekundung gegen Gewalt gegen Frauen startet um 17 Uhr beim Parlament am Ring. Österreichweit gibt es mehr als 15 Veranstaltungen anlässlich des V-day.

Im Anschluss an die Demo laden die Grünen Frauen Wien ab 19.30 Uhr in den Volksgarten Pavillon mit Djane Falangee/Brunnhilde Kollektiv/Electro Oriental remixes und Djane KamiKace/Las Chicas/femel dance classics, supported by LAS CHICAS. Der Eintritt ist frei.

