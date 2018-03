2012: Beschäftigungsaufnahmen älterer Arbeitsloser deutlich gestiegen

Insgesamt 519.402 Jobsuchende fanden 2012 wieder einen Arbeitsplatz, 71 Prozent davon bereits innerhalb von drei Monaten

Wien (OTS) - Trotz geringerer wirtschaftlicher Dynamik blieb die Arbeitskräftenachfrage im Vorjahr auf hohem Niveau. 2012 fanden insgesamt 519.402 arbeitslose Personen mit Unterstützung des Arbeitsmarktservice (AMS) wieder eine Beschäftigung, das waren nur um 11.862 oder 2,2 Prozent weniger als 2011. "Von den mehr als eine halbe Million Menschen, die im Vorjahr wieder eine Arbeit gefunden haben, war jede/r Siebte bereits älter als 50 Jahre. Auch wenn es für - relativ gesehen - ältere Menschen am Arbeitsmarkt oftmals wirklich nicht leicht ist, wieder Fuß zu fassen, so widerlegen diese Zahlen doch das immer wieder gehörte Vorurteil, dass ältere Menschen überhaupt keine Chancen am Arbeitsmarkt mehr hätten", erklärte Johannes Kopf, Vorstand des Arbeitsmarktservice (AMS). "Insgesamt fanden 75.827 Über-50-Jährige wieder einen Arbeitsplatz, das waren sogar um 2.962 oder 4 Prozent mehr als noch 2011," so Kopf.

Bei den Jobsuchenden im Alter zwischen 25 und 49 ging die Zahl der Beschäftigungsaufnahmen zurück (minus 10.430 oder 2,9% auf 339.952), ebenso wie bei den Unter-25-Jährigen (minus 4.394 oder 4% auf 103.623). Bei den meisten der beobachteten Arbeitsaufnahmen war die Dauer der Jobsuche sehr kurz. 71 Prozent der Jobsuchenden aller Altersgruppen fanden im Vorjahr bereits innerhalb von drei Monaten wieder einen Arbeitsplatz.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeitsmarktservice (AMS) Österreich, Bundesgeschäftsstelle

Dr. Beate Sprenger

Tel.: +43 1 33178-522, 0664-4415148, Fax: (01)33178-151

beate.sprenger @ ams.at

http://www.ams.at