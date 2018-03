Krainer: Finanztransaktionssteuer ist fairer und gerechter Beitrag zu Krisenkosten

Jetzt auch bei Derivaten ansetzen und Millionärssteuer einführen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Finanz- und Budgetsprecher Jan Krainer zeigt sich heute, Donnerstag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst erfreut über die Finalisierung der Finanztransaktionssteuer (FTS): "Das ist ein sehr wichtiger Schritt in Richtung mehr Gerechtigkeit." Die EU-Kommission präsentiert heute ihren Gesetzesentwurf zur FTS. ****

Die Bemühungen der österreichischen Bundesregierung und allen voran Bundeskanzler Werner Faymanns auf EU-Ebene zur Durchsetzung dieser Steuer haben sich bezahlt gemacht. Elf EU-Länder werden ab 2014 im Rahmen der sogenannten "verstärkten Zusammenarbeit" eine Steuer auf Finanztransaktionen einheben. "Damit wird der eingeschlagene Weg für eine nachhaltige Bewältigung der Finanz- und Wirtschaftskrise weiter vorangetrieben", betont Krainer.

Der Finanz- und Budgetsprecher zeigt sich zuversichtlich, dass die FTS sogar mehr für das Budget bringen könnte als die eingestellten 500 Millionen Euro: "Sie könnte bis zu einer Milliarde Euro Einnahmen bringen. Das wäre doppelt so viel als budgetiert. Damit könnten Bereiche wie der Sozial- und Bildungsbereich entlastet werden." Die Einnahmen fließen in die nationalen Budgets. "Da elf Länder europaweit bei der Finanztransaktionssteuer mitmachen, ist es auch richtig, dass die Einnahmen an diese elf Länder gehen", führt der Nationalratsabgeordnete aus

Krainer betonte auch, dass die Finanztransaktionssteuer noch nicht alles ist: "Kanzler Faymann hat immer betont, dass es noch Spielraum nach oben gibt, um Spekulationen zu regulieren, etwa bei Derivaten. Die Finanztransaktionssteuer ist ein erster, wichtiger Schritt in Richtung Gerechtigkeit."

Auf nationaler Ebene verleiht Krainer der Forderung nach einer Millionärssteuer und vermögensbezogenen Steuern Nachdruck: "Das ist eine Steuer auf ein Vermögen ab einer Million Euro und würde damit nur die wirklich Reichen treffen." (Schluss) sn/bj

