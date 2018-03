Schieder: Einstieg in Finanztransaktionssteuer wichtiger Durchbruch für Europa

Wien (OTS/SK) - "Damit die Steuer 2014 ins Budget fließen kann, müssen wir jetzt bei der Umsetzung aufs Tempo steigen", sagte Finanzstaatssekretär Andreas Schieder am Donnerstag zu den Kommissionsvorschlägen zur Einführung einer Finanztransaktionssteuer (FTS), die heute im Detail vorgestellt werden. Der Zeitplan sei ambitioniert, aber realistisch, so Schieder. Auch die Einnahmenschätzungen, nach denen rund 500 Millionen Euro ins heimische Budget fließen sollen, seien immer eine eher konservative Schätzung. Nach dem aktuellen Vorschlag seien die Einnahmen jedenfalls gesichert. Positiv am Vorschlag sei vor allem die breite Bemessungsgrundlage für die Steuer, die sowohl börsliche als auch außerbörsliche Transaktionen einschließe. ****

Wichtig ist, dass mit dem Vorschlag durch die Einführung eines Emissionsprinzips Umgehungsmöglichkeiten eingegrenzt werden. Das heißt: Finanzinstitute außerhalb der FTS-Zone müssen ebenfalls eine FTS zahlen, wenn sie Wertpapiere handeln, die ursprünglich von einer in einem teilnehmenden Mitgliedstaat eingetragenen juristischen Person ausgegeben wurden.

"Der jetzige Vorschlag ist ein Durchbruch. Man kann davon ausgehen, dass sich die Gruppe der elf Länder, die die Finanztransaktionssteuer jetzt einführen, in den nächsten Jahren noch vergrößern wird. Österreich nimmt hier eine wichtige Vorreiterrolle ein", so Schieder gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. "Unser stetiger Einsatz für die Finanztransaktionssteuer hat sich ausgezahlt." (Schluss) bj

