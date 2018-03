ÖAMTC: Urlauberschichtwechsel und Schi-WM

Das übliche starke Reisewochenende

Wien (OTS) - Der Ferienbeginn in Oberösterreich, der Steiermark, in Teilen Tschechiens, der Slowakei und Hollands und das Ferienende im Burgenland, in Kärnten, Salzburg und Tirol sowie in Bayern werden laut ÖAMTC vor allem in Westösterreich zu Verzögerungen führen. In der Steiermark wird es im Zuge der Schi-WM im Ennstal eng werden.

Bereits ab Freitagnachmittag wird es auf den Stadtausfahrten z.B. in Graz und Linz heiß hergehen. Am Samstag wird es ab den frühen Morgenstunden bei den Zu- und Abfahrten in die bzw. aus den Schigebieten zu Staus kommen. Rund um Schladming werden die Zu- und Abfahrt zur/von der Schi-WM das ganze Wochenende zeitweise für Verzögerungen sorgen.

ÖAMTC-Tipp: Vor allem Samstagvormittag als Reisetag meiden!

Staupunkte

Vorarlberg:

Rheintal Autobahn (A14) vor dem Pfänder Tunnel bei Bregenz.

Arlberg Schnellstraße (S16) vor dem Dalaaser Tunnel.

Tirol:

Pass Thurn Straße (B161) zwischen St. Johann in Tirol und Kitzbühel. Zillertal Straße (B169) zwischen Mayrhofen und Straß.

Eiberg Straße (B173) zwischen Söll und Kufstein.

Loferer Straße (B178) zwischen Waidring und Wörgl.

Fernpassstraße (B179) zwischen Nassereith und Füssen in Bayern. Inntal Autobahn (A12) zwischen Wiesing und Kufstein.

Salzburg:

Tauern Autobahn (A10) zwischen Knoten Pongau und Salzburg. Katschberg Straße (B99) zwischen Radstadt und Obertauern.

Gasteiner Straße (B167) zwischen Bad Gastein und Lend.

Pinzgauer Straße (B311) zwischen St. Johann im Pongau und Taxenbach.

Steiermark:

Pyhrn Autobahn (A9) im Knoten Sezthal.

Ennstal Straße (B320) zwischen Knoten Selzthal und Radstadt.

