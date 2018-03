CROMSOURCE erweitert Präsenz in Polen

Verona, Italien (ots/PRNewswire) - CROMSOURCE, ein internationales Auftragsforschungsinstitut für Komplettlösungen, gab heute die Fertigstellung und Eröffnung eines neuen Bürogebäudes in Warschau (Polen) sowie den Umzug wichtiger Unternehmensabteilungen an diesen Standort bekannt.

"Polen ist bereits seit der Gründung von CROMSOURCE 1994 einer unserer wichtigsten Standorte", erklärte Oriana Zerbini MD, Chief Executive Officer von CROMSOURCE. "Wir haben ein sehr grosses Team in Polen, einem der wichtigsten Länder, in denen wir unsere klinischen Studien anbieten. Unsere einzigartige Erfahrung in Polen und anderen mittel- und osteuropäischen Ländern bietet unseren Sponsoren die Gelegenheit, ihre Projekte in einem qualitativ hochwertigen, kostengünstigen und gut aufgestellten Umfeld durchführen zu lassen. Dies ist zum grossen Teil auf das umfassende Netzwerk von Experten und engagierten Forschern zurückzuführen, mit denen CROMSOURCE enge Beziehungen etabliert hat, die auf gegenseitigem Vertrauen basieren. Ich freue mich, dass unser langfristiges Projekt zur kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Präsenz in Polen mit der Fertigstellung unserer neuen Niederlassung in Warschau und dem Umzug unserer allgemeinen Unternehmensabteilungen an diesen Standort fortgeführt wird."

Wanda Malkowska, Managing Director von CROMSOURCE sp. z o.o, erläuterte: "2011 haben wir Möglichkeiten, neue Räumlichkeiten zu mieten, abgelehnt und stattdessen einen Plan erarbeitet, um in den Bau eines neuen Bürogebäudes in Warschau für unser wachsendes Team in Polen zu investieren. Dieses Projekt war komplett eigenfinanziert und wurde nun erfolgreich abgeschlossen, und ich kann bestätigen, dass der Umzug ohne negative Auswirkungen auf unseren laufenden Betrieb oder den Service für unsere Kunden vonstattenging."

Das neue Bürogebäude befindet sich im Stadtbezirk Zoliborz in Warschau, nur 4 km von der Innenstadt und nur 12 km vom Chopin-Flughafen entfernt. Die Bürofläche ist über 1000 m2 gross und verfügt über einen sicheren Keller zur Archivierung und Lagerung. In dem Gebäude werden Abteilungen wie der klinische Betrieb, Personallösungen, Personalbeschaffung und -auswahl, Buchhaltung und die Finanzabteilung untergebracht. Ausserdem ist auch die Hauptstelle für Finanzdienstleistungen hier untergebracht, die für die Rechnungsstellung, Buchhaltung und Projektverwaltung aller Konzerneinheiten zuständig ist und diese nach einem standardisierten Verfahren, das über viele Jahre entwickelt wurde, abwickelt.

Informationen zu CROMSOURCE: CROMSOURCE ist ein hochwertiger, ISO-zertifizierter internationaler Anbieter von Outsourcing-Dienstleistungen für die Pharma-, Biotechnologie- und Medizingerätebranche, der auf klinische Entwicklung und Personallösungen spezialisiert ist. CROMSOURCE wurde 1994 gegründet und garantiert seinen Kunden als einziges Unternehmen eine zeitgerechte Lieferung ihrer Studien innerhalb des vereinbarten Preisrahmens (unsere Komplettgarantie).

Kontakt: Margherita Mosconi CROMSOURCE Tel.: +39(0)45-8222811 Fax: +39(0)45-8222812 (Hauptsitz in Europa) Via Scuderlando, 10 37135 Verona, Italien http://www.cromsource.com