Weiterer Meilenstein in der erfolgreichen Zusammenarbeit von Stadler Rail und Raiffeisen-Leasing

Wien (OTS) - Die Schweizer Stadler Rail Group, ein international führender Hersteller von Schienen- fahrzeugen, hat neuerlich eine Finanzierung mit der Raiffeisen Bank International Leasing (RBI Leasing), einer Tochtergesellschaft von Raiffeisen-Leasing und Raiffeisen Bank International, unterzeichnet. Ziel der Finanzierung ist der Ausbau des Produktionsstandorts von Stadler Rail in Szolnok/Ungarn.

Die Stadler Rail Group ist seit 2005 mit einer eigenen Tochtergesellschaft in Ungarn vertreten. Raiffeisen-Leasing fungiert dort seit 2008 als Finanzierungspartner der Unternehmensgruppe. Am Standort Szolnok wurde in jenem Jahr ein Aluminium-Wagenkastenwerk für Schienenfahrzeuge errichtet und durch die Raiffeisen-Leasing finanziert. Nach der Eröffnung des Werks im April 2009 folgten bereits im Mai 2009 der geplante Ausbau und das Signing für die Anschlussfinanzierung. Anfang Dezember 2012 wurde eine weitere Anschlussfinanzierung vereinbart. Die Produktionskapazität im Alu-Wagenkastenwerk wurde um zusätzliche Produktionsmöglichkeiten in einer Multifunktionshalle aufgestockt. Zusätzlich wird der Standort Szolnok mit dem Bau eines Drehgestell-Revisionszentrums erweitert.

Peter Spuhler, Inhaber und CEO der Stadler Rail Group, dazu: "Ich freue mich, mit Raiffeisen-Leasing schon seit Jahren einen verlässlichen Partner zur Finanzierung unserer unternehmerischen Vorhaben zur Seite zu haben. Für die Stadler Rail Group als etabliertes Familienunternehmen ist diese Verlässlichkeit, gepaart mit hoher Serviceorientierung und Flexibilität in der gemeinsamen Erarbeitung von Finanzierungslösungen, eine wesentliche Voraussetzung für eine langfristig erfolgreiche Zusammenarbeit."

Die Stadler Rail Group wurde 1942 als Ingenieurbüro in Zürich gegründet. 1945 begann die Produktion von Akku- und Dieseltraktoren für den Rangierdienst. Seither hat sich das Unternehmen zu einem weltweit bekannten und anerkannten Hersteller von Schienen-fahrzeugen entwickelt. Stadler Rail fokussiert sich im Vollbahnbereich auf die Marktsegmente Regional- und S-Bahn-Verkehr sowie neuerdings auch auf den Interregio- und Intercityverkehr. Zusätzlich deckt der Schienenfahrzeugspezialist den Stadtverkehr ab. In der Aluminiumleichtbauweise verfügt die Gruppe über eine Spitzenposition am Markt. Ebenso ist sie im Zahnradbahn-Fahrzeugmarkt führend. Die Stadler Rail Group beschäftigt an verschiedenen Standorten in Österreich, der Schweiz, Deutschland, Ungarn, Polen, Tschechien, Italien, USA und Algerien rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,4 Mrd Schweizer Franken (rund 1,9 Mrd Euro).

Die RBI Leasing GmbH als Mitglied der RZB Gruppe betreut das Leasinggeschäft für Großkunden der Raiffeisen Bank International AG. In Österreich bietet RBI Leasing die Sparten Kfz-, Mobilien- und Immobilienleasing an. In der CEE-Region ist das Unternehmen auf Immobilienleasing und Aircraft Finance spezialisiert. Kunden der RBI Leasing profitieren von deren Präsenz auf den lokalen Märkten und deren genauer Kenntnis der lokalen Erfordernisse.

www.rbi-leasing.at

