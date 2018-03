Geosyntec wird Mitglied des CAT Alliance-Joint Venture für Environmental Due Diligence-Dienstleistungen

Atlanta (ots/PRNewswire) - Geosyntec Consultants gab heute bekannt, dass eine Absichtserklärung mit den Mitgliedsfirmen der CAT Alliance (CAT) unterzeichnet wurde. Das Unternehmen wird damit 2013 Mitglied von CAT.

CAT ist ein Joint Venture, das 2001 von den drei führenden europäischen Beratungsunternehmen COWI (mit Fokus auf Skandinavien), SKM Enviros (mit Fokus auf das Vereinigte Königreich und Australasien) und Tauw (Fokus auf Westeuropa) gegründet wurde, um Dienstleistungen im Bereich Environmental Due Diligence (EDD) anzubieten, mit denen große Kunden aus dem industriellen, gewerblichen und finanziellen Bereich unterstützt werden.

Die CAT-Unternehmen stellen ihren multinationalen Kunden lokale, gut ausgebildete Umweltexperten zur Seite, die die länderspezifischen Vorschriften im Zusammenhang mit internationalen Erwartungen und unternehmerischen Anforderungen in der ganzen Welt kennen. Das Joint Venture ermöglicht es den Partnerfirmen, gemeinsam Dienstleistungen im Bereich der Umweltberatung in Europa, Asien, Australien und Amerika anzubieten.

Gemeinsam haben die CAT-Unternehmen und ihre Partner über 13.000 Mitarbeiter und Niederlassungen in 50 Ländern. Als Mitglied des Zusammenschlusses werden die Geosyntec-Experten Umweltberatungsdienste für Projekte in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und in Irland anbieten und mit anderen CAT-Firmen zusammenarbeiten, um ähnliche Dienstleistungen in anderen Regionen der Welt zur Verfügung zu stellen. Die Projekte bestehen in der Regel in EDD-Dienstleistungen, können aber auch Untersuchungen vor Ort, Transaktionsberatung, Beratung zur Einhaltung der Rechtsvorschriften sowie Umweltsanierung miteinschließen.

"Die Geosyntec-Experten arbeiten seit Jahren eng mit der CAT Alliance zusammen und waren von der Schnelligkeit und Effizienz der EDD-Dienstleistungen weltweit beeindruckt", erklärte der Leiter von Geosyntec, Neal Durant. "Durch die Weiterentwicklung seiner Position innerhalb CAT wird Geosyntec seine Fähigkeiten auf dem globalen EDD-Markt erweitern können und neue Kunden bei ihren Schwierigkeiten mit Fusionen, Akquisitionen, Ausgliederungen, Underwriting, internen Umweltgesundheits- und Sicherheitsprüfungen sowie bei Rechtsstreitigkeiten unterstützen."

Weitere Informationen zu den Dienstleistungen zur Bewertung unternehmensrechtlicher Due Diligence und den Unterstützungsdiensten

von

Geosyntec finden Sie auf www.geosyntec.eu/practices/transactional-due-diligence.



Nähere Informationen zur Mitgliedschaft von Geosyntec bei CAT erhalten Sie bei Mike Berman in den USA unter Tel. +1-410-910-7639 oder per E-Mail an mberman @ geosyntec.com sowie bei Gary Grantham im Vereinigten Königreich über die E-Mail-Adresse gary.grantham @ geosyntec.com oder unter Tel. +44-(0)-781-784-8029.