Die AMADEUS International School Vienna musizierte für den guten Zweck

Offizielle Spendenübergabe durch Bezirksvorsteher Homole an das St. Anna Kinderspital

Wien (OTS) - Am 16. Februar 2013 wird Herr Bezirksvorsteher Karl Homole die Spenden der AMADEUS International School Vienna an Frau Mag. Andrea Prantl vom St. Anna Kinderspital übergeben. Im Rahmen des Tag der offenen Tür der AMADEUS Vienna findet die offizielle Spendenübergabe an die St. Anna Kinderkrebsforschung statt. Die Spenden wurden im Zuge von Charity Konzerten in der Weihnachtszeit des letzten Jahres gesammelt, die die AMADEUS Music Academy veranstaltet hatte. Um 15.00 Uhr werden die Spenden bei der Eröffnung des Tag der offenen Tür offiziell in einer feierlichen Zeremonie übergeben.

AMADEUS International School Vienna ist eine neugegründete Schule deren Ziel die exzellente, internationale akademische Schulbildung in Verbindung mit der Weitergabe des österreichischen Kulturerbes ist. Die Schule befindet sich im Gebäude der ehemaligen Semmelweis Klinik und verfügt über ein überaus hochkarätiges Netzwerk zu den Wiener Philharmonikern und dem Wiener Staatsopernballett.

AMADEUS International School Vienna lädt zum "Tag der offenen Tür" ein. Das Motto lautet: "Entdecken Sie die schlummernden Talente und entfachen Sie die Leidenschaft Ihres!" Für Kinder öffnen wir unsere Steinway Musikräume, unser Kunstatelier, unseren Ballettraum, unser wissenschaftliche Labor, unser Klassenzimmer mit Englisch als Unterrichtssprache und stellen die jeweiligen Lehrer mit kurzen Einführungen zur Verfügung. Für Eltern bieten wir Führungen und individuelle Beratungsgespräche an.

AMADEUS Master Class mit Prof. Wolfram König

Am 16. und 17. Februar 2013 findet außerdem eine Master Class mit Prof. Wolfram König in der AMADEUS International School Vienna statt. Der Schwerpunkt der AMADEUS Music Academy liegt in der exzellenten, musikalischen Ausbildung der Schülerinnen und Schüler und veranstaltet daher regelmäßig Meisterklassen mit international renommierten Musikern und Lehrern. Wir laden Sie herzlich ein die öffentlichen AMADEUS Master Classes zu besuchen und freuen uns auf Ihr Kommen!

