Verband der Auslandspresse wählt neuen Vorstand

Wien (OTS) - "Verband der Auslandspresse in Wien" (Gründung: 5. November 1945) hat bei seiner 65. Ordentlichen Generalversammlung einen neuen Vorstand gewählt.

Im Amt bestätigt wurde die seit 2006 amtierende Präsidentin, Dr. Susanne Glass, ARD-Korrespondentin für Österreich und Südosteuropa. Vizepräsident ist Dr. Charles Ritterband von der Neuen Züricher Zeitung. Generalsekretärin bleibt Mag. Tzvetana Delibaltova-Tomova, Bulgarische Nachrichtenagentur, BTA, (Sofia). Im Vorstand sind außerdem: Dr. Mungunchimeg Bathmunkh, Mongolisches Fernsehen aus Ulan Bator, Igor Belov, Radio Voice of Russia (Moskau), Ahmed Hamed, Wafa-Presseagentur (Rammallah), Mag. Claudia Hauboldt, MDR-Radio (Dresden), George Jahn, Associated Press (New York), Dipl. Ing. Birol Kilic, Yeni Vatan Gazetesi, Neue Welt Verlag (Wien-Ankara), Michael Shields, Reuters (London). Als Rechnungsprüfer wurden gewählt: Alex Goldgraber, ARD (Wien) sowie Mag. Sendra Posa-Gjurin, kroatische Nachrichten Agentur; HINA, (Zagreb). Geschäftsführer bleibt Prof. Dimtris Dimitrakoudis.

Der Verband der Auslandspresse ist die Interessenorganisation der in Österreich akkreditierten Journalistinnen und Journalisten internationaler Medien und veranstaltet regelmäßig u. a. Hintergrundgespräche sowie Diskussionen mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Kultur.

Mehr Info www.auslandspresse.at

