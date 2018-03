Sima: Immer mehr VeranstalterInnen in Wien setzen dank ÖkoEvent auf Ökologie!

ÖkoEvent, das Veranstaltungsservice zur Ökologisierung von Veranstaltungen in Wien, zieht eine erfolgreiche Bilanz 2012.

Wien (OTS) - Wien hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer pulsierenden Eventstadt entwickelt. Größere, aber auch unzählige kleinere Festivals, Feste und Musik-Events, Outdoor- und Sportveranstaltungen erfreuen sich einer stetig wachsenden Beliebtheit.

Die Stadt Wien unterstützt im Rahmen von ÖkoEvent Wiener VeranstalterInnen dabei, ihre Events nachhaltig auszurichten. Nun hat das Programm eine Bilanz für das Jahr 2012 erstellt - mit einem überzeugenden Ergebnis: "Auf diesen Veranstaltungen konnten rund eine Million BesucherInnen erreicht werden," freut sich Umweltstadträtin Ulli Sima. "Immer mehr Wiener VeranstalterInnen nehmen unser Angebot in Anspruch und zeigen, dass Umweltschutz und Feiern keine Widersprüche sind. Umweltfreundliche Veranstaltungen sorgen für saubere Veranstaltungsorte, vermeiden Müllberge, sparen Wasser und Strom, setzen auf umweltfreundliche Mobilität und sorgen so für ein gutes Image", so Ulli Sima.

So erfolgreich war ÖkoEvent im Jahr 2012

Bereits 100 VeranstalterInnen nahmen 2012 das Beratungsservice in Anspruch. Konnten im ersten Jahr des Programmes von ÖkoEvent 2010 nur drei Veranstaltungen das Prädikat ÖkoEvent erreichen, waren es 2012 bereits 11 Veranstaltungen. Um das Prädikat ÖkoEvent zu erhalten, müssen mindestens vier Muss-Kriterien erfüllt werden, darunter Abfalltrennung und Getränkeausschank in Mehrweggebinden. Zusätzlich sind noch weitere frei wählbare Maßnahmen erforderlich.

Und das sind die ÖkoEvent-Veranstaltungen 2012:

WienXtra Super-Schnupper-Startfest, Roter-Nasen-Lauf, Mistfest der MA 48, Leistungsschau des Österreichischen Bundesheeres, 140-Jahresfeier BOKU, Kidsrun4kids, Ute-Bock-Cup, Popfestival Karlsplatz, Goodball, Wasserspielplatz Favoriten im Rahmen der Wasserwanderung, Waldviertel PUR.

ÖkoEvent - das Beratungsangebot für Wiener VeranstalterInnen

Die Dachmarke ÖkoEvent wurde im Rahmen von "natürlich weniger Mist", einer Initiative von Umweltstadträtin Ulli Sima, entwickelt. Im Rahmen dieses Beratungsangebotes erhalten öffentliche Einrichtungen, Vereine und NPOs für die Planung und Durchführung von umweltfreundlichen Veranstaltungen eine kostenlose Beratung. VeranstalterInnen mit gewerblichem Hintergrund erhalten eine geförderte Beratung mit geringem Selbstbehalt.

Themen sind vor allem die rechtlichen Rahmenbedingungen aufgrund der Novelle zum Wiener Abfallwirtschaftsgesetz, der Einsatz des "Wiener Mehrwegbechers", der Einsatz von Mehrweggeschirr und -besteck, das Geschirrmobil uvm. Gemeinsam mit den erfahrenen BeraterInnen von "die umweltberatung" setzen sie auf individuell zugeschnittene ökologische Maßnahmen und nutzen spezielle Angebote der Stadt Wien, wie zum Beispiel die Wiener Mehrwegbecher und -häferln.

Das Mietsystem Wiener Mehrwegbecher

Die Stadt Wien unterstützt über die Initiative "natürlich weniger Mist" alle Wiener VeranstalterInnen, die das Wiener Mehrwegbecher-Mietsystem in Anspruch nehmen. Geboten wird eine kostenlose Vermietung sowie die Übernahme von 30 % der Reinigungskosten für insgesamt 1.000.000 Becher.

Für alle Veranstaltungen, die 2012 insgesamt - nicht nur im Rahmen von ÖkoEvent - das Wiener Mehrwegbecher-Mietsystem in Anspruch genommen haben, wurde eine konkrete Auswertung des Abfallvermeidungs-und des Treibhauspotenzials durchgeführt.

Die Jahresbilanz 2012 des Wiener Mehrwegbecher-Mietsystems:

Durch den Verzicht auf Einwegbecher und den Einsatz von rund 100.000 Mehrwegbechern bei 209 Veranstaltungen wurden insgesamt 77.339 kg CO2 und 8.792 kg Restmüll vermieden.

o ÖkoEvent:

o Infos auf www.oekoevent.at

o Beratungsservice: "die umweltberatung", Tel: 01 803 32 32-13

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/pressebilder

