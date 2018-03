Gerresheimer erzielt kräftiges Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2012

Umsatz steigt um 11,4 Prozent (währungsbereinigt um 9,8 Prozent) auf EUR 1.219 Mio

Bereinigte operative Marge (Adjusted EBITDA-Marge) beträgt 19,4 Prozent

Konzernergebnis wächst um 22,2 Prozent auf EUR 66,5 Mio.

Dividendenvorschlag: EUR 0,65 je Aktie

Präsenz in den Schwellenländern zuletzt durch zwei Übernahmen in Indien verstärkt

Die Gerresheimer AG, einer der weltweit führenden Partner der Pharma-und Healthcare-Industrie, hat das Geschäftsjahr 2012 mit einem deutlichen Umsatzplus und einer guten Ergebnisentwicklung abgeschlossen. "In 2012 haben wir alle unsere Ziele erreicht. Unser Geschäft mit der Pharmaindustrie hat sich neuerlich als wachstumsstark und weitgehend konjunkturunabhängig erwiesen. Wir investieren stark in den Kapazitätsausbau für Produkte zur Verabreichung von Medikamenten, wie vorfüllbare Glasspritzen, Insulin-Pens und Inhalatoren. Außerdem setzen wir auf die Wachstumsmärkte in den Schwellenländern, vor allem China, Brasilien und Indien. In 2012 haben wir unsere Position gerade in Indien durch die Übernahme zweier Unternehmen erfolgreich ausgebaut", sagte Uwe Röhrhoff, Vorstandsvorsitzender der Gerresheimer AG.

Gerresheimer hat im Geschäftsjahr 2012 (01. Dezember 2011 bis 30. November 2012) ein kräftiges Umsatzplus erwirtschaftet. Der Umsatz stieg um 11,4 Prozent auf EUR 1.219,1 Mio. Zu konstanten Wechselkursen betrug das Umsatzwachstum 9,8 Prozent. Insbesondere das Pharmageschäft von Gerresheimer erzielte starkes Wachstum. Auch in den Bereichen Kosmetikglas und Laborglas wurden gute Umsätze erwirtschaftet.

Gerresheimer hat im Geschäftsjahr 2012 das operative Ergebnis (Adjusted EBITDA) um 8,8 Prozent auf EUR 236,5 Mio. gesteigert. Die bereinigte operative Marge (Adjusted EBITDA-Marge) erreichte 19,4 Prozent, im Vorjahr betrug sie 19,9 Prozent. Das Konzernergebnis stieg um 22,2 Prozent auf EUR 66,5 Mio. Das Ergebnis je Aktie legte um 19,3 Prozent auf EUR 1,92 zu. Das bereinigte Ergebnis je Aktie wuchs um 4,9 Prozent auf EUR 2,56.

Im Geschäftsjahr 2012 hat Gerresheimer EUR 118,9 Mio. investiert (Vorjahr EUR 86,2 Mio.). Das Unternehmen baut unter anderem in Deutschland und Tschechien die Produktionskapazitäten für sogenannte Medical Devices aus, also Produkte zur Verabreichung von Medikamenten wie vorfüllbare Glasspritzen, Insulin-Pens und Asthma-Inhalatoren. Ein zweiter Schwerpunkt ist das Wachstum in den Schwellenländern. Im April 2012 hatte Gerresheimer mit dem Unternehmen Neutral Glass, einen führenden Hersteller von Pharmafläschchen in Indien übernommen. Im Dezember 2012 akquirierte Gerrresheimer das indische Unternehmen Triveni und damit den regionalen Marktführer für pharmazeutische Kunststoffverpackungen und Verschlüsse. Gerresheimer will auch künftig sowohl organisch als auch durch Zukäufe wachsen.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2013 geht Gerresheimer von einem Umsatzwachstum in Höhe von 5 bis 6 Prozent bei konstanten Wechselkursen aus. Das Unternehmen erwartet eine operative Marge (Adjusted EBITDA-Marge) in etwa auf Vorjahresniveau (2012: 19,4 Prozent). Das Investitionsvolumen des Geschäftsjahres 2013 wird aufgrund der guten Wachstumsperspektiven auf dem Niveau des abgelaufenen Geschäftsjahres liegen (2012: EUR 119 Mio.).

"2012 war ein gutes Jahr für die Gerresheimer AG. Wie sonst auch möchten wir unsere Aktionäre an der positiven Geschäftsentwicklung teilhaben lassen", sagte Röhrhoff. Vorstand und Aufsichtsrat der Gerresheimer AG schlagen der Hauptversammlung am 18. April 2013 vor, eine Dividende in Höhe von EUR 0,65 je Aktie für das Geschäftsjahr 2012 auszuschütten (Vorjahr EUR 0,60 je Aktie). Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 25 Prozent des bereinigten Konzernergebnisses. Aufgrund der steuerlichen Situation der Gerresheimer AG wird auch die diesjährige Dividende an Aktionäre mit Wohnsitz in Deutschland steuerfrei ausbezahlt.

