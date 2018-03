Veeva Systems führt gesetzeskonforme E-Mail-Lösung für Life Sciences-Unternehmen weltweit ein

Pleasanton, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Neue Cloud-Lösung bietet Pharma-Vertriebsteams integriertes E-Mail-Programm zur Optimierung der Produktivität

Die neue Approved Email-Lösung von Veeva Systems, dank der zugelassene Inhalte direkt von iRep und Veeva CRM an die Kunden gesendet werden können, soll die Produktivität von Vertriebsteams aus dem Life Sciences-Bereich erheblich verbessern. Das Veeva CRM Approved Email-Programm stellt einen technologischen und geschäftlichen Durchbruch in der Branche dar. Es handelt sich um die erste Komplettlösung, die das Versenden richtlinienkonformer E-Mail-Inhalte zwischen Vertriebsmitarbeitern und Fachpersonal aus dem Gesundheitswesen ermöglicht. Die Pharmabranche kann auf diese Weise die Quantität und Qualität der Interaktionen zwischen Pharmareferenten und Kunden erhöhen, leichter Kontakt zu schwer erreichbaren oder weiter entfernt ansässigen Gesundheitsexperten aufnehmen und den Kunden mehr wichtige Informationen bezüglich der Medikamente zukommen lassen, ohne die Vertriebsteams vergrössern zu müssen.

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120425/527164 )

"Die Pharmabranche ist eine der letzten Branchen, die ihren Teams nicht-persönliche Promotionskanäle zur Verfügung stellt. In allen anderen Branchen kommunizieren die Referenten über zahlreiche Kanäle mit ihren Kunden, insbesondere über E-Mail. Allerdings war die Pharmabranche aufgrund der Gefahr der Nichtkonformität durch nicht genehmigte Indikationen oder zulassungsüberschreitende Kommunikation eingeschränkt. Eine kontrollierte Möglichkeit für Unternehmen, Inhalte elektronisch zu verbreiten, wird die Kommunikation mit den Kunden tiefgreifend verändern", erklärte Eric Newmark, Programmleiter von IDC Health Insights.

Die Einführung der E-Mail-Lösung von Veeva erfolgt für die Life Sciences-Branche genau zum richtigen Zeitpunkt, da der Einsatz mehrerer Kommunikationskanäle mittlerweile unerlässlich ist. Laut eines AccessMonitor(TM)-Berichts ist die Anzahl der Ärzte, die bereit sind, sich persönlich mit Pharmareferenten zu treffen, in den letzten fünf Jahren um 20 % zurückgegangen, was alternative Wege der Kommunikation wie E-Mail unbedingt erforderlich macht. "Selbst unter den Ärzten, zu denen die Referenten direkten Zugang haben, treffen 94 % der Hausärzte nicht einmal ihre besten Vertreter zweimal monatlich", so der Bericht.

Der Schlüssel zu der Approved Email-Lösung sind die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Benutzerfreundlichkeit. Die Lösung kombiniert Vault PromoMats, eine führende Lösung zur Verwaltung von Werbemitteln, mit den marktführenden Lösungen Veeva CRM und iRep für das Management von Kundenbeziehungen. Dank dieser Kombination stellt Approved Email sicher, dass stets nur rechtmässige, zugelassene Inhalte an die Kunden weitergeleitet werden. Der gesamte Verlauf der Konversation wird in Veeva CRM gespeichert. Integrierte Kontrollen wie beispielsweise eine Opt-In/Opt-Out-Funktion für Ärzte oder Zulassungsbeschränkungen tragen ausserdem zur Einhaltung der Rechtsvorschriften bei. Da Approved Email in Veeva CRM und iRep integriert ist, kann der Benutzer schnell und einfach personalisierte und gesetzeskonforme E-Mails von einem beliebigen Gerät senden.

"Warum hat sich Veeva als erstes Unternehmen diesem anhaltenden Problem gewidmet?" fragte Paul Shawah, Vice President für CRM Strategy bei Veeva Systems. "Weil es sich dabei um ein erstaunlich komplexes Problem handelt. Viele verschiedene Elemente spielen hier zusammen, darunter die richtige Hardware, der mobile Internetzugang und die passende Software-Lösung, nämlich eine, die CRM, CLM und Content-Management-Funktion nahtlos miteinander verbindet. Ich bin der Überzeugung, dass die Veeva-Kunden ihre gesamte Produktivität mit dieser neuen Lösung um mindestens 20 % erhöhen werden."

"In der gesamten Pharmabranche machen Unternehmen die Lösung zu einem Teil ihrer Unternehmensstrategie, um so ihre Umsatzproduktivität zu verbessern und gleichzeitig kundenorientierter arbeiten zu können", fügte Dana Maiman, CEO und Präsidentin von DraftFCB Healthcare, einer weltweit tätigen Agentur für Marketingkommunikation mit dem Schwerpunkt Gesundheitswesen, hinzu. "Approved Email unterstützt beide Ziele, da es Pharmavertretern die Möglichkeit verleiht, effizienter mit mehr Ärzten auf die von ihnen gewählte Weise zu kommunizieren."

Veeva CRM Approved Email wird voraussichtlich im Sommer 2013 allgemein erhältlich sein.

Informationen zu Veeva Systems

Veeva Systems ist der führende Anbieter von Cloud-basierten Unternehmenslösungen in der weltweiten Life Sciences-Branche. Die Firmenziele von Veeva sind Innovation, hervorragende Produkte und Kundenerfolg. Das Unternehmen hat über 150 Kunden, von den grössten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu aufstrebenden Biotechfirmen. Veeva wurde 2007 gegründet und ist ein Unternehmen im Privatbesitz mit Hauptsitz in der San Francisco Bay Area und Niederlassungen in Philadelphia, Barcelona, Budapest, Paris, Peking, Shanghai und Tokio. Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.veevasystems.com.

Copyright (c) 2013 Veeva Systems. Alle Rechte vorbehalten. Veeva und das Veeva-Logo sind eingetragene Handelsmarken von Veeva Systems. Veeva Systems besitzt weitere geschützte und ungeschützte Handelsmarken. Andere hier verwendete Namen können Eigentum der jeweiligen Besitzer sein.

Pressekontakt Lisa Barbadora Veeva Systems, Inc. pr@veevasystems.com

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120425/527164

Rückfragen & Kontakt:

+1-610-420-3413