TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Mittwoch, 13. Februar 2013, von Christian Jentsch: "Kims provokantes Spiel mit dem Feuer"

Innsbruck (OTS) - Das nordkoreanische Regime setzt im Atompoker ganz offen auf Eskalation, um seine Macht abzusichern. Doch auch China scheint die Eskapaden seines Verbündeten nicht länger tolerieren zu wollen.

Nach dem Tod des "Geliebten Führers" Kim Jong-il im Dezember 2011 keimte kurz Hoffnung auf. Sein jüngster Sohn Kim Jong-un, der in der verarmten stalinistischen Familiendiktatur in Nordkorea als neuer Machthaber installiert wurde, hätte das Land in eine andere Richtung lenken können. Der neue Kim könne alte Barrieren durchbrechen und das Land aus der Isolation führen, wollte man zumindest glauben. Gestern wurde jegliche Hoffnung wieder zu Grabe getragen. Der neue Atomtest -der dritte nach 2006 und 2009 - hat der Welt die Augen geöffnet. Nordkorea will auch unter dem neuen Diktator Kim Jong-un sein provokantes Spiel mit dem Feuer nicht beenden. Ganz im Gegenteil. Das Regime in Pjöngjang tritt immer aggressiver auf. Trotz Sanktionen und mahnender Worte aus China - dem einzigen Verbündeten - hat Nordkorea wieder eine Atombombe gezündet.

Die Machthaber Nordkoreas haben mittlerweile Routine darin, die internationale Gemeinschaft vor den Kopf zu stoßen. Harsche Drohungen in Richtung USA und Südkorea sind fast schon ein Routineakt. Mit dem erfolgreichen Test einer Interkontinentalrakete, die auch Ziele in den USA erreichen kann, hat man bereits im Dezember Stärke demonstriert. Angst vor ernsthaften Folgen seines Handelns scheint das Regime in Pjöngjang jedenfalls keine zu haben. Die Kims haben schließlich gelernt, die Großmächte geschickt gegeneinander auszuspielen. Man weiß, dass für die USA, die in Südkorea Tausende Soldaten stationiert haben, ein Angriff auf Nordkorea nicht in Frage kommt. Das Risiko einer Konfrontation mit der neuen Supermacht China wäre viel zu hoch.

Unter der schützenden Hand Pekings glaubt Nordkorea, den Einsatz bei den Atomgesprächen immer weiter in die Höhe treiben zu können. Pjöngjangs Atombomben sollen Washington zu weitreichenden Zugeständnissen zwingen. Doch Kim Jong-un läuft Gefahr, den Bogen zu überspannen. Denn auch China scheint die nordkoreanischen Eskapaden nicht weiter stützen zu wollen. China könnte den Druck auf Nordkorea, das am Tropf der Hilfe aus Peking hängt, erhöhen. Das stalinistische Nordkorea soll für die aufstrebende Weltmacht nicht zur Belastung werden. Vor dem Hintergrund neuer Spannungen im Süd- und Ostchinesischen Meer fällt es Peking auf der anderen Seite freilich ebenso schwer, mit den USA in Sachen Nordkorea gemeinsame Sache zu machen. In seinem Hinterhof will Peking das Szepter in der Hand halten.

