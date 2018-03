Sportminister Norbert Darabos gratuliert ÖSV Team zu erstem WM-Gold

WIEN (OTS/BMLVS) - Sportminister Norbert Darabos gratuliert dem österreichischen Ski-Team zum ersten WM Gold bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Schladming. Die Österreichische Mannschaft konnte nach einem klaren Sieg im Semifinale auch im Finale gegen Schweden einen klaren Sieg einfahren.

"Ich freue mich mit dem Team über diesen verdienten Erfolg. Der eindeutige Sieg unterstreicht die mannschaftliche Stärke und die Qualität des Österreichischen Ski-Teams im Ganzen und ist für die nächsten Tage hoffentlich auch der nötige Rückhalt, um in den technischen Bewerben nochmals befreit antreten zu können", so der Sportminister in einer ersten Reaktion.

