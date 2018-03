EANS-Stimmrechte: PNE WIND AG / Korrektur der Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung vom 11. Feb. 2013, 10:37 Uhr

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Mitteilung nach § 26 Abs. 1 Satz 2 WpHG (Eigene Aktien)

Angaben zum Mitteilungspflichtigen:

-----------------------------------

Name: PNE WIND AG Sitz: Cuxhaven Staat: Deutschland

Die PNE WIND AG erwirbt im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms seit dem 4. Dezember 2012 eigene Aktien. Am 8. Februar 2013 hat der Anteil der PNE WIND AG an den eigenen Aktien die Schwelle 5 Prozent überschritten und betrug an diesem Tag 5,32 Prozent (2.437.363 Stimmrechte) der Stimmrechte.

Cuxhaven, 12. Februar 2013

PNE WIND AG

Vorstand

Ende der Mitteilung euro adhoc

~

--------------------------------------------------------------------------------

Emittent: PNE WIND AG Peter-Henlein-Str. 2-4 D-27472 Cuxhaven Telefon: +49(0)4721 718 06 FAX: +49(0)4721 718 373 WWW: http://www.pnewind.com Branche: Alternativ-Energien ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A0B9VG7 DE000A0Z1MR2 DE000A1EMCW3 Indizes: CDAX, Prime All Share, Technology All Share Börsen: Freiverkehr: Hannover, Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

PNE WIND AG

Leiter Unternehmenskommunikation

Rainer Heinsohn

Tel: +49(0) 47 21 - 7 18 - 4 53

Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 3 73

E-mail: info @ pnewind.com

Investor Relations

Scott McCollister

Tel: +49(0) 47 21 - 7 18 - 4 54

Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 3 73

E-mail: scott.mccollister @ pnewind.com

Investor Relations

cometis AG

Ulrich Wiehle / Janis Fischer

Tel: +49(0)611 - 205855-64

Fax: +49(0)611 - 205855-66

E-mail: fischer @ cometis.de