"Falter"-Vorwürfe gegen ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner völlig haltlos

Angebliche "neue Ermittlungen" stammen aus den Jahren 2009 bis 2011 - Verfahren gegen Wolfgang Fellner wurde im August 2011 eingestellt - Fellner klagt "Falter"

Wien (OTS) - Die von der Zeitschrift "Falter" heute in einer OTS-Aussendung verbreitete Behauptung, ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner sei in einen Immobilien-Deal der "Immofinanz" aus dem Jahr 2004 verwickelt, habe daraus 3,2 Millionen Euro kassiert und sei Ziel von Ermittlungen der "Soko Constantia" sind vollinhaltlich falsch und entbehren jeder Grundlage.

Die angeblich "neuen Ermittlungen", die der "Falter" zitiert, stammen aus den Jahren 2009 bis 2011 und wurden von der Justiz in diesen Jahren ausführlich geprüft.

Als Resultat dieser Prüfung wurde am 9. August 2011 von der Staatsanwaltschaft Wien unter der Aktenzahl 601 St 34/10z die "Einstellung des Verfahrens" gegen Wolfgang Fellner rechtskräftig festgestellt.

In den Ermittlungen wurde festgestellt, dass Wolfgang Fellner in keinster Form in die Verhandlung oder Abwicklung rund um Kauf und Verkauf einer Büro-Liegenschaft der Immofinanz eingebunden war, daran auch nie mitgewirkt hat und auch kein Begünstigter der betroffenen Privatstiftung ist.

Ferner lag der Einstellung des Verfahrens gegen Wolfgang Fellner auch ein Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen Prof. Dr. Thomas Keppert zugrunde, in dem klar festgehalten wird, dass die Übertragung der Liegenschaft aus sachverständiger Sicht "angemessen und fremdüblich" - also völlig legal - vorgenommen wurde. Laut Gutachten sind die Bedingungen des Verkaufs "nachvollziehbar, sachgerecht und wirtschaftlich begründet".

Auch die Behauptung, dass die "bei einer Razzia im Jahr 2011 bei Wolfgang Fellner sichergestellten Unterlagen von der Justiz bis heute nicht entsiegelt sind", entbehrt jeder Grundlage und ist völlig falsch. Bei Wolfgang Fellner wurden im Rahmen der damals in allen Medien berichteten Hausdurchsuchung keinerlei Unterlagen sichergestellt, weil Wolfgang Fellner an der Transaktion in keinster Weise beteiligt war.

Das wurde von der Staatsanwaltschaft bei der "Einstellung des Verfahrens" im August 2011 ausdrücklich festgehalten. Die Behauptung des "Falter", es gebe neue Ermittlungen gegen Wolfgang Fellner ist definitiv falsch und wissentlich unwahr. Wolfgang Fellner hat deshalb gegen den "Falter" umgehend Klage wegen Verleumdung eingereicht.

