Neues Volksblatt: "Größe?" von Michael KALTENBERGER

Ausgabe vom 13. Februar 2013

Linz (OTS) - Der Eiertanz von Verteidigungsminister Norbert Darabos rund um die Abschiedsfeier von Generalstabschef Edmund Entacher, des höchsten Offiziers des Bundesheeres, wirft ein bezeichnendes Licht auf die Persönlichkeit des SPÖ-Ministers. Dass er an der offiziellen Feier für seinen Partei"freund", über deren Pompösität man streiten kann, nicht teilnehmen will, an einer Feier im kleinen Rahmen aber schon, und dass der Minister den Aufputz der Abschiedsfeier durch Eurofighter und anderes Militärgerät bei Entacher in ausgewählten Medien kritisiert, während er bei anderen Pensionierungsfeiern nichts dagegen hatte - das alles spricht nicht für Größe und für Über-den-Dingen-Stehen. Das ist kleinkrämerisch - auch wenn Darabos die von Entacher abgeschmetterte Zwangspensionierung noch nicht vergessen hat. Aber der eine hat Größe, der andere nicht.

Größe, aber im Verzapfen von Unsinn, hat der FPÖ-Abgeordnete Peter Fichtenbauer in der Begründung von dringlichen Anfragen an Darabos gezeigt. Der Blaue hat dem Minister nämlich geraten, sich ein seiner Fähigkeit entsprechendes Amt zu suchen, beispielsweise als Sozialminister oder Nachfolger von Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek. Da stellen sich zwei Fragen: Ist der Freiheitliche ein Frauenfeind, weil er Darabos auf selbige loslassen will? Und warum will die FPÖ, dass Darabos nach dem Bundesheer auch unser Sozialsystem gegen die Wand fährt?

