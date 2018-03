Kritisieren ohne zu verstehen - SPÖ NÖ-Steindl betreibt billige Wahlkampfpolemik

Steindl bestätigt schwarz auf weiß, dass er keine Themen hat

Wien (OTS) - Ertappt! Dem niederösterreichischen SPÖ-Landesgeschäftsführer fehlen wohl jegliche Themen. Ansonsten ist es nicht verständlich, warum er das konstruktive Verhältnis zwischen den beiden in der Vollversammlung der LK vertretenen Fraktionen - NÖ Bauernbund und SPÖ-Bauern - madig reden will. Wenn Steindl Zahlen und Fakten zur Landwirtschaftskammer fehlen, dann kann er diese bei seinem Parteikollegen und Kontrollausschussvorsitzenden der LK NÖ, Josef Etzenberger, auffrischen. Zudem übermittelt die LK NÖ seit Jahren freiwillig und ohne jegliche Verpflichtung den jährlichen Rechnungsabschluss an den SPÖ-Landtagsklub; zuletzt nach Beschluss in der Vollversammlung vom 26.03.2012. Offenkundig fehlt bei Landesgeschäftsführer Steindl jegliche Wertschätzung dieser transparenten und partnerschaftlichen Praxis, teilt die LK NÖ mit. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

DI Bernadette Laister, Pressesprecherin Landwirtschaftskammer NÖ

Tel: 05 0259 29307,

Mobil: 0664/60 259 29307,

E-Mail: bernadette.laister @ lk-noe.at

Internet: www.lk-noe.at