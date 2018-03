PUMA bringt InCycle auf den Markt, die erste Kollektion biologisch abbaubarer und recycelbarer Produkte mit "Cradle-to-Cradle Certified(CM) Basic"

Das globale Sportlifestyle-Unternehmen PUMA stellt seine erste InCycle Kollektion vor, welche aus Schuhen, Textilien und Accessoires besteht, die erstmalig einen geschlossenen Produktlebenszyklus vorweisen und alle die Zertifizierung "Cradle-to-Cradle Certified(CM) Basic" erhalten haben. Die InCycle-Produkte von PUMA sind vollständig biologisch abbaubar bzw. können wiederverwertet werden. Diese Produkteinführung ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem ehrgeizigen Weg von PUMA, das nachhaltigste und begehrenswerteste Sportlifestyle-Unternehmen zu werden.

"Die InCycle-Produktpalette von PUMA, die gemäß den Anforderungen des Cradle-to-Cradle Certified(CM) Basic gefertigt werden, symbolisieren einen enormen Schritt nach vorne bei der Verkleinerung unseres ökologischen Fußabdrucks, wobei dem Verbraucher eine nachhaltigere Produktauswahl geboten wird. Die InCycle Basket und Basket Tee Biodegradable wurden als Teil der ersten ökologischen Produktgewinn-und Verlustrechnung von Puma analysiert, die im Oktober 2012 veröffentlicht wurde, wobei die Ergebnisse für sich selbst sprechen und zeigen, dass diese beiden Produkte die Umwelt um ein Drittel weniger belasteten als ihre herkömmlichen Vergleichsprodukte", so Reiner Hengstmann, Global Director von PUMA Safe.

Die InCycle-Kollektion von PUMA entstand aus dem Vorhaben des Unternehmens, eine vollständig recycelbare oder biologisch abbaubare Kollektion als Teil eines Lernprozesses zu produzieren, um die Nachhaltigkeit seiner Produkte zu verbessern. PUMA arbeitete bei der Entwicklung der Kollektion mit EPEA zusammen, deren Aufgabe es ist, Unternehmen bei der Erfüllung der Kriterien des Cradle to Cradle Products Innovation Institute zu unterstützen, die das Design von ökologisch und intelligent konzipierten Produkten betreffen. Alle Produkte der InCycle-Kollektion wurden vom Cradle to Cradle Products Innovation Institute zertifiziert, das für die Entwicklung eines Programms für kontinuierliche Qualitätsverbesserung ist, um Produkthersteller und Designer bei der Herstellung sicherer und gesundheitsfördernder Produkte für unsere Umwelt anzuleiten. Cradle to Cradle hat ein strenges Zertifizierungsprogramm aufgelegt, das Produkte nach fünf Nachhaltigkeitsfaktoren einstuft: 1) Verwendung von ökologisch unbedenklichen und gesundheitsfördernden Materialien; 2) Konzept für die Wiederverwendung von Material einschließlich Recycling und Kompostierung; 3) erneuerbare Energie und Kohlenstoffmanagement; 4) verantwortungsbewusste Wasserwirtschaft und 5) soziale Fairness.

"Wir sind sehr froh, dass eine so kraftvolle Weltmarke wie PUMA den Verbrauchern und der Industrie der Branche genau zeigt, was durch die Einführung des Cradle-to-Cradle-Certified-Products-Programms alles möglich ist," sagte Bridgett Luther, Präsidentin des Cradle to Cradle Products Innovation Institute. "Die InCycle-Kollektion von PUMA setzt höhere Maßstäbe für das, was Verbraucher erwarten können und was die Bekleidungs- und Textilindustrie zu leisten in der Lage ist:

Produkte, die nicht nur Freude bereiten und bequem sind, sondern auch von Beginn an so konzipiert sind, dass sie einen positiven ökologischen Fußabdruck hinterlassen, da sie biologisch abbaubar sind und der Industrie als wertvolle Ressource wieder zugeführt werden."

Die InCycle-Kollektion von PUMA kann durch einen von zwei Prozessen in ihre Bestandteile zerlegt werden: den technischen Zyklus oder den biologischen Zyklus. Materialien innerhalb des biologischen Zyklus können nach Mikroorganismen in biologische Nährstoffe aufgelöst werden und gelangen zurück ins Erdreich, sie sind also biologisch abbaubar. Materialien innerhalb des technischen Zyklus - darunter Metalle, Textilien und Kunststoffe - können zur Herstellung neuer Produkte verwendet werden.

Biologisch abbaubare InCycle-Produkte

Eine Voraussetzung für biologisch abbaubare Produkte ist, dass sie nur aus biologisch abbaubaren Materialien gefertigt werden dürfen, darunter organische Fasern ohne schädliche Chemikalien, wobei sie bestimmte internationale Standards für die Kompostierung erfüllen müssen. Dies gewährleistet, dass die Beschaffungs- und Fertigungsverfahren für biologisch abbaubare PUMA-Produkte möglichst geringe Umweltauswirkungen haben.

In der InCycle-Palette ist der Basket Tee von PUMA vollständig industriell kompostierbar. Der Shopper von PUMA ist mit einem minimalen Aufwand an Material gefertigt, sodass er komplett wiederverwendet werden kann.

Das Obermaterial des PUMA Basket Lifestyle Sneaker besteht aus einer Mischung aus Bio-Baumwolle und -Leinen, die Sohle aus dem biologisch abbaubaren Kunststoff APINATbio©, einem neuen innovativen Material, das biologisch abbaubar ist. APINATbio kann in seine Bestandteile zerlegt und zu Humus kompostiert werden, der ins Ökosystem zurückgelangt.

InCycle-Recycling-Produkte

Zu den recycelbaren InCycle-Produkten von PUMA gehören die PUMA-Triningsjacke und der PUMA-Rucksack, für die homogene Materialien verwendet werden, um sicherzustellen, dass sie am Ende des Lebenszyklus vollständig wiederverwertbar sind. Der PUMA-Rucksack wird aus Polypropylen hergestellt, das in seine ursprüngliche Substanz zurückgeführt und wieder zur Produktion neuer Rucksäcke verwendet werden kann.

Die recycelbare PUMA-Trainingsjacke besteht aus recyceltem Polyester, das von gebrauchten PET-Flaschen stammt. Um die vollständige Homogenität der Materialien zu erreichen, sind die Reißverschlüsse der Trainingsjacken ebenso aus recyceltem Polyester gefertigt. Die InCycle-PUMA-Trainingsjacke kann wieder in Polyestergranulat umgewandelt werden, das dann als Sekundärrohstoff für weitere Produkte aus recyceltem Polyester Verwendung findet, wodurch sowohl der Rohöl- und Energiebedarf als auch das Abfallaufkommen gesenkt werden.

Um die Produktkollektion und den Recycling-Prozess zu unterstützen, hat PUMA weltweit das Programm "Bring Me Back" in seinen Geschäften und Outlets gestartet. PUMA hat Recycling-Behälter in den Geschäften aufgestellt, wo die Kunden gebrauchte Schuhe, Textilien und Accessoires jeder Marke abgeben können. Das Programm "Bring Me Back", das in Zusammenarbeit mit dem weltweit tätigen Recycling- Unternehmen I:CO läuft, soll den Verbrauchern eine bequeme Möglichkeit bieten, Produkte zu recyceln und die Umwelt zu entlasten.

Die InCycle-Kollektion von PUMA ist ab März 2013 im Handel und online bei puma.com erhältlich. Weitere Informationen über die InCycle-Kollektion und das Programm "Bring Me Back" finden Sie unter www.puma.com/bringmeback.

